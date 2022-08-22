قفصة: مشروع بلدي بالمتلوي لتعبيد وتنوير وترصيف طرقات فرعية


Publié le Lundi 22 Août 2022 - 14:23 قراءة: 0 د, 47 ث
      
شرعت بلدية المتلوي بولاية قفصة الأسبوع الماضي في تنفيذ مشروع يهمّ تحسين حالة البنية الأساسية بعدّة أحياء من خلال تعبيد طرقات فرعية وتنويرها وبناء الأرصفة، وذلك في إطار برنامج الإستثمار البلدي لسنة 2021.


وتشمل أشغال المشروع، حسب كاتب عام بلدية المتلوي شكري إبراهمي، عدّة شوارع وأنهج بالطريق الفرعية التي تربط بين حيّ الرئيس 2 وصولا إلى حيّ المزيرعة مرورا بحيّ الثالجة 1 و 2 ، على مسافة 1 فاصل 3 كلم، وهي مسافة سيتمّ تعبيدها بالخرسانة الإسفلتية وترصيفها بالإضافة إلى تركيز شبكة للتنوير العمومي على طول هذه المسافة.

كما يتضمّن ذات المشروع تهيئة وتعبيد مسافة تزيد عن 1 فاصل 3 كلم أخرى، من الطريق الفرعية التي تربط بين ثكنة وحدات التدخل وصولا إلى مصحّة الضمان الإجتماعي على مستوى الطريق الوطنية في إتجاه ولاية توزر مرورا بالملعب البلدي وحي النسيم، بالإضافة إلى مدّ شبكة من الأرصفة وللتنوير العمومي.


ورصدت البلدية مبلغا بقيمة 660 ألف دينار لتمويل هذه الأشغال التي توقّع كاتب عام البلدية أن تنتهي بعد شهرين.

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