نحو ندوة في سبتمبر المقبل بتونس حول "دفع الحوار الاجتماعي لتحقيق الرقي الاقتصادي والاجتماعي بعد جائحة كورونا"


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 22:55قراءة: 0 د, 32 ث
      
تم خلال جلسة عمل التأمت، اليوم الثلاثاء، بين وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي، رانيا بيخازي، اقتراح عقد ندوة ثلاثية رفيعة المستوى في شهر سبتمبر المقبل بتونس حول "دفع الحوار الاجتماعي لتحقيق الرقي الاقتصادي والاجتماعي بعد جائحة كورونا".


وأبدى وزير الشؤون الاجتماعية، بالمناسبة، تفاعله الإيجابي مع مقترح رانيا بيخازي لتنظيم هذه الندوة الثلاثية لأهميتها في مزيد تدعيم الحوار الاجتماعي بين الحكومة والأطراف الاجتماعية.

ومن جهتها، أبدت رانيا بيخازي استعداد منظمة العمل الدولية لمزيد دعم التجربة التونسية الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي التي تبلورت من خلال إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ودعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي انطلقت الحكومة في تجسيدها.




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