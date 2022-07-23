نوايا الاستثمار تصل مع موفى جوان الى 124 مشروعا وتونس لا تزال وجهة جاذبة للاستثمارات السياحية (وزير السياحة)

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كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، ان نوايا الاستثمار المسجلة الى موفى جوان 2022، ستمكن من إحداث 124 مشروعا منها 36 في مجال الإيواء السياحي البديل (استضافات عائلية واقامات ريفية) و88 مشروع إيواء سياحي كلاسيكي، بحوالي 500 مليون دينار.وأكد بلحسين، خلال فعاليات الإعلان عن انطلاق أول مــسابقة وطنية للمبادرة الخاصّة "مشروعك" المنتظمة امس الجمعة بالعاصمة، أن تونس لا تزال وجهة جاذبة للاستثمارات السياحية رغم الصعوبات التي شهدها القطاع.وحسب الوزير، تولي الوزارة اهتماما خاصا بالسياحة المستدامة وتدعم كل المبادرات والأفكار الهادفة إلى بعث مشاريع في هذا المجال اذ تم وضع الإطار التشريعي الملائم لإحداث مشاريع الايواء السياحي المتلائمة مع محاور السياحة المستدامة على غرار الاستضافات العائلية والنزل ذات الطابع المميز والاقامات الريفية، تزامنا مع تحيين قانون الاستثمار وتوجيهه نحو تدعيم التنمية الجهوية العادلة والمستدامة ، وفق بلاغ نشرته الوزارة.وبخصوص الصناعات التقليدية، فهو "يعد قطاعا اقتصاديا ورافدا من روافد التنمية الوطنية والجهوية" اذ يساهم بنسبة 4.5 بالمائة في الناتج الداخلي الخام ويعتبر عنصرا محركا للمبادرة الخاصة والتشغيل بفضل تنوع اختصاصاته التي تشمل 76 مهنة حرفية حيث يشغل قرابة 300 الف حرفية وحرفي في مختلف جهات الجمهوريةويسجل إحداث ما يناهز 5 آلاف موطن شغل سنويا وإحداث مشاريع استثمارية سنوية بمعدل 18 م د ويساهم بنسبة 2 بالمائة من الصادرات الجملية.وتنتظّم المـسابقة الوطنية للمبادرة الخاصّة "مشروعك" ببادرة من وزارة التشغيل والتكوين المهني في إطار مشروع "التكوين وسوق الشغل " المنجز بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني والوزارات وهياكل المساندة والتمويل المعنية بمرافقة وتأهيل روّاد الأعمال.