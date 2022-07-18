صفاقس: 30 ألف زائر منتظر للمعرض الجامعي..توجيه..لقاءات مباشرة للناجحين الجدد في الباكالوريا..مسابقات وجوائز ماليــة

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تحت شعار " جامعة صفاقس..طريقك إلى التميّز "، ستحتضن مدينة صفاقس بفضاء معرض صفاقس الدولي، المعرض الجامعي أيام 19، 20 و21 جويلية الجاري في دورته الرابعة والعشرين والذي يستهدف بالخصوص الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا.وقال الدكتور محمد بلحاج، مدير المعرض، انه سيكون لهذه الدورة رونق خاص من خلال العودة الى فضاء المعرض والتواصل المباشر مع الطلبة وكل الفاعلين في الشان الجامعي بعد ان تم الاقتصار في السنتين الجامعيتين المنقضيتين على تنظميه افتراضيا نتيجة ما فرضته جائحة كورونا، حيث ستتيح جامعة صفاقس فرصة مهمّة للتواصل الرقمي مع الناجحين الجدد في الباكالوريا، وذلك من خلال إحداث منصة رقمية افتراضية www.univexpo2022.com والتي ستقوم بالتعريف بالمؤسسات وبعروض التكوين فيها، وهو ما يمكّن الناجحين الجدد في الباكالوريا من أكثر مقروئية للشهادات ويساهم في إنجاح اختياراتهم للتوجيه الجامعي.وأضاف بلحاج، أن هذا المعرض سيشمل فضاءات المؤسسات الجامعية والتي ستنقسم إلى أربعة أجزاء، الفضاء الأول فقد خصص لمجال العلوم الصحيحة والهندسة ويضم كلية العلوم والمدرسة الوطنية للمهندسين والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية والمدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصال والمعهد العالي للإعلامية والملتميديا والمعهد العالي للبيوتكنولوجيا والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية، الفضاء الثاني فقد خصص لمجال العلوم الاقتصادية والتصرف والحقوق ويضم كلية العلوم الاقتصادية والتصرف والمدرسة العليا للتجارة والمعهد العالي لإدارة الأعمال والمعهد العالي للتصرف الصناعي ومعهد الدراسات العليا التجارية وكلية الحقوق. أما الفضاء الثالث فقد خصص لمجال الآداب والعلوم الإنسانية والفنون ويضم كلية الآداب والعلوم الإنسانية والمعهد العالي للموسيقى والمعهد العالي للفنون والحرفوالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية، ثم الفضاء الرابع والذي خصص للعلوم الطبية والشبه الطبية ويضم كلية الطب والمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة والمعهد العالي لعلوم التمريض.وأكد بلحاج في ذات السياق، أنه استعدادا لانطلاق هذه التظاهرة فقد تمت هندسة المعرض الجامعي من خلال فضاءات متنوعة على غرار فضاء الجامعات والمؤسسات الجامعية والتي ستشمل عروض التكوين والمنتوج الجامعي العلمي والتكنولوجي الى جانب التفتح على المحيط والنقل التكنولوجي، وفضاء التوجيه الجامعي والذي يسهر على تنشيطه مختصون في عملية التوجيه الجامعي ومرشدون ممن لهم كفاءة في المجال بالتعاون مع الإدارات الجهوية للتربية والتكوين كما يحضره مديرو وعمداء المؤسسات الجامعية بالجهة بهدف مساعدة الناجحين في الباكالوريا 2022 على الاختيار الأمثل والتوجيه الأنسب والطريق والشعبة الملائمة لميولاتهم وانتظاراتهم ومؤهلاتهم العلمية، وحتى يهتدي كل طالب جديد للمسار الأفضل ويطلع برويّة على ظروف الحياة الجامعية، وذلك من خلال فتح جسور الحوار والنقاش حول المسالك الجامعية والآفاق التشغيلية، الى جانب فضاء عرض مشاريع ختم الدروس (إجازة- ماجستير- دكتورا- تكوين هندسي-...) وفضاء مركز الإبداع والنقل التكنولوجي وبعث المؤسسات وفضاء المشاريع الدولية وفضاء قرية الإبداع مسابقات وجوائز، حيث ترصد لجنــة تنظيـم المعرض الجامعي سنويــا جوائز ماليــة ومكافآت لأفضل فكرة مشروع تخرج مناقشة أو غير مناقشة، ويقع الإعلان عن النتائج في الاختتام.وأشار بلحاج كذلك، انه سيتم تأثيث فضاء التعريف بمراكز البحث والهياكل البحثية (المخابر ووحدات البحث العلمي) وتقديم نتائج البحوث من قبل مختلف المراكز البحثية الزاخرة بالمخابر والمعامل العلمية من ذلك معهد الزيتونة، مركز البحث في الإعلامية والملتيميديا والمعالجة الرقمية للمعطيات بصفاقس، مركز البيوتكنولوجيا. هذا الى جانب فضاء نقل التكنولوجيا وبعث المؤسسات باعتباره مساحة تبني لانفتاح حقيقي للجامعة على محيطها الاقتصادي ويؤصل كيان لبنات فتح الآفاق التمهينية والتشغيلية من أجل إيجاد فرص للخريجين للاندماج ومرافقة خطواتهم الأولى على درب بناء المستقبل ويؤم الفضاء هياكل الدعم والمتابعة والإحاطة على غرار مركز المهن وإشهاد الكفاءات ومكتب نقل التكنولوجيا وقطب الطالب المبادر الى جانب مركز الأعمال بصفاقس والقطب التكنولوجي بصفاقس، الى جانب فضاء التعريف بالمشاريع الأوروبية وفضاء الجمعيات والنوادي الجامعية باعتبار أن النشاط الثقافي الموازي للدرس الأكاديمي يبقى أمرا رئيسا يسهم بقسط كبير في صقل شخصية الطالب واكتشاف طاقاته الإبداعية ومواهبه الخلاقة، حيث سيساهم هذا الفضاء في تحسيس الطالب الجديد بأهمية الانخراط في الأنشطة الثقافية والفكرية عبر النوادي والمراكز المختصة في التنشيط الثقافي والرياضي الطالبي.وللإشارة فإنه من بين أهم الأهداف الرئيسية للمعرض الجامعي الى جانب التعريف بالمؤسسات الجامعية ومسالك التكوين فيها المساعدة في التعريف بمسالك التوجيه الجامعي والإطلاع على أنظمة التكوين والتقييم وخصائص الحياة الجامعية والآفاق المهنية والعلمية مع عرض لأهم مشاريع ختم الدروس المنجزة بالتعاون مع المحيط المهني والتعريف بالمنتوج الجامعي التكنولوجي والعلمي ليكون المعرض فرصة للتواصل ودعم التعاون بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والصناعي وعرض لأهمّ البحوث المنجزة وفرصة لتثمين نتائجها تعريف بآليات بعث المشاريع وتمويلها. هذا ويؤمّ المعرض الجامعي سنويا حوالي 30.000 زائرا من مختلف الشرائح الجامعية والصناعية: مدرسين، باحثين، طلبة، متخرجين، تلاميذ، مربين، أولياء، صناعيين ومهنيين.وائل الرميلي