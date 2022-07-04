بعد تعطل رحلاتها، الخطوط التونسية تضع امكانية تعديل تذاكر السفر وتعويضها دون توظيف معاليم اضافية

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افادت الخطوط التونسية، الاثنين، انه بامكان حرفائها تعديل التذاكر او تعويضها، دون توظيف معاليم اضافية على التاخير على خلفية اضطراب مواعيد رحلاتها.وافادت الناقلة الجوية الوطنية في بلاغ نشرته على صفحتها على "فايسبوك"، انه بامكان المسافرين تعديل مواعيد سفرهم دون دفع معاليم اخرى (في نفس الدرجة الاقتصادية/درجة رجال الاعمال)، على امتداد عشرة ايام انطلاقا من تاريخ الرحلة الاول، مضيفة ان هذا الامر ينسحب على جميع الرحلات المبرمجة من 1 الى 5 جويلية 2022.ووضعت الخطوط التونسية على ذمة حرفائها الارقام التالية للتواصل والحصول على كل المعطيات: من تونس 77771081 ومن الخارج: (+216) 01916070بالاضافة الى البريد الالكتروني:callcenter@tunisair.com.tn.وقد شكلت الخطوط التونسية بمقرها خلية الأزمة لتأمين عودة التونسيين العالقين بالمطارات ومتابعة تطور الوضع المتعلق بالاضطرابات التي تشهدها رحلات الناقلة الوطنية من والى مطار تونس قرطاج وتدارس الحلول للتسريع في العودة الى النسق العادي وانتظام الرحلات