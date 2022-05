Tunisie: Et si c’est la banque centrale qui alimente l’inflation ?

Une combinaison explosive

Une spirale inflationniste incontrlable

Amine BEN GAMRA (*)Pour stabiliser les prix et contenir linflation, on a gnralement tendance baisser le taux directeur, surtout lorsque la croissance est atone et le taux de chmage trs lev et que lurgence est la relance de linvestissement et la reprise de la croissance, comme cest le cas dans notre pays depuis 2011. Pour stabiliser les prix et contenir linflation, on a gnralement tendance baisser le taux directeur, surtout lorsque la croissance est atone et le taux de chmage trs lev et que lurgence est la relance de linvestissement et la reprise de la croissance, comme cest le cas dans notre pays depuis 2011. Pourquoi alors la Banque centrale de Tunisie (BCT) continue-t-elle faire lexact contraire de ce qui est attendu delle ?La BCT a annonc , la semaine dernire, le relvement de son taux directeur de 0,75 point pour le porter 7% et le taux de rmunration de lpargne de 1 point 6%. Mais contrairement ce que dclarent ceux qui ont dcid cette hausse, ses consquences vont tre dsastreuses pour notre pays plusieurs gards.Dabord, du ct des mnages, la hausse du taux directeur entranerait une hausse des taux dintrt des banques. Rsultat, laccs au crdit serait plus difficile car plus cher, ce qui ralentirait la consommation. Cest le mme schma qui soprerait du ct des entreprises puisquun renchrissement du cot du crdit dcouragerait linvestissement, qui marquait dj le pas depuis au moins une dcennie.En revanche, cette remonte des taux serait avantageuse pour les pargnants puisquils bnficieraient dune meilleure rmunration. Est-ce dire que cela encouragerait lpargne, elle aussi son plus bas taux depuis trois dcennies ? Rien nest moins srEn ralit, et alors que les mnages tunisiens voient leur pouvoir dachat plomb en raison des vagues svres et intenses de hausses des prix qui ont dtruit aussi bien la consommation que lpargne et lemploi et, en consquence, le pouvoir dachat de la population, creusant ainsi de manire spectaculaire le foss des ingalits sociales.Pour les finances de lEtat, la combinaison des taux dintrt levs, dune faible croissance du PIB (entre 1 et 2% depuis une dcennie), dun taux de chmage lev (dpassant 17%) et dune dette publique croissante est insoutenable (dpassant dsormais 100%) serait explosive.En effet, lorsque les prix augmentent, les salaris sont gnralement amens rclamer une revalorisation de leurs rmunrations, auquel cas les bnfices des entreprises vont se rduire, ce qui va les inciter augmenter leurs prix et les dissuader dinvestir. Les mnages rclameront alors une nouvelle revalorisation, menant une nouvelle augmentation des prix, et ainsi de suite.Notre banque centrale ne saperoit-elle pas quelle cause elle-mme linflation de notre conomie quelle a pour mission de combattre : hausse de linflation, flambe des prix, augmentation des salaires et renchrissement des tensions sociales face une spirale inflationniste devenue quasiment incontrlable ? Cest ce quon appelle un cercle vicieux, et on y est pigs depuis un certain temps.Ainsi donc, et suite la dcision de la BCT dlever le taux directeur, on se trouve face au risque dune crise de la dette, dune rcession et de krachs en srie.La BCT mconnait-elle les mcanismes de linflation et les faons dont elle se manifeste et les distortions montaires dont elle salimente dans un march libre? Ou estime-t-elle quelle na pas dautre choix ?Ce que lon sait en revanche, cest que pour stabiliser les prix et contenir linflation, on a gnralement tendance baisser le taux directeur, surtout lorsque la croissance est atone et le taux de chmage trs lev et que lurgence est la relance de linvestissement et la reprise de la croissance, comme cest le cas dans notre pays depuis 2011.* Expert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie