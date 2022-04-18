إحياء ذكرى نزول القرآن وغزوة بدر بجامع عقبة بن نافع بالقيروان

انتظمت يوم الأحد بجامع عقبة بن نافع بالقيروان أمسية دينية إحياء لذكرى غزوة بدر الكبرى ومرور 1456 عاما على نزول القرآن الكريم، وحضرها وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي مرفوقا بوالي القيروان محمد بورقيبة والإطارات الجهوية والدينية.وذكر الوزير، في تصريح لـ(وات)، أن " شهر رمضان كرمه الله بتنزيل القرآن"، مضيفا ان إحياء هذه الذكريات الإسلامية يعيد لها شأنها وبريقها في قلوب المسلمين ويحافظ على معانيها من جيل إلى جيل.وقال إن "ذكرى غزوة بدر الكبرى هي فاتحة انتصارات للمسلمين خلال شهر رمضان وتستوجب استلهام عدة دروس في الصبر والتضحية وإعلاء كلمة الحق".وقد استهل الموكب بقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم وتقديم محاضرة بعنوان " دروس وعبر من وحي الذكرى " للشيخ المنذر العلاني إمام خطيب بجامع عقبة استحضر خلالها الظروف التي أحاطت بغزوة بدر وأهميتها في التاريخ الإسلامي.وتم بالمناسبة تكريم ثلة من الإطارات المسجدية من أئمة وخطباء وقائمين على بيوت الله بالجهة.كما عاين الوزير والوفد المرافق له أشغال صيانة مقام أبي زمعة البلوي.