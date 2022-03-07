بنزرت: استرجاع عقار دولي يمسح 1.5 هك بمنطقة سكمة بمعتمدية بنزرت


Publié le Lundi 07 Mars 2022 - 22:46قراءة: 0 د, 37 ث
      
تولت اللجنة الجهوية المكلفة باسترجاع الاراضي الدولية المستولى عليها،اليوم الاثنين، استرجاع عقار دولي بمساحة 1.5هك ، وفق تاكيد معتمد المنطقة منجي المنديلي.

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واوضح المصدر ذاته ل(وات)، ان اللجنة تكونت من مصالح المعتمدية والادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية ودائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية والشرطة البلدية،والامن الوطني بالمنطقة، حيث تولوا تنفيذ قرار اخلاء واسرجاع العقار، وهو عبارة عن بناية كانت مستغلة من قبل احد الشبان كفضاء رياضي.

وأضاف ان العقار مخصص منذ سنة 2016 لفائدة مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لانجاز مركز نموذجي لعلاج والاحاطة بمرضى التوحد.
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ولاحظ معتمد بنزرت الجنوبية ان والي بنزرت سمير عبد اللاوي، كان استقبل اليوم الشاب المستغل سابقا للعقار، وتم بحث سبل تمكينه من فضاء مجاور بذات المنطقة وفق الإجراءات القانونية من اجل معاضدته في إنجاح مشروعه الرياضي الخاص.

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