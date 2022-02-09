شركة المياه تحدث خدمة الارساليات القصيرة لمد الحرفاء بالمعلومات المتعلقة بفواتيرهم وبخدمات الشركة

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أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الاربعاء، عن توفير خدمة الإرساليات القصيرة المجانية لمد الحرفاء بكافة المعطيات المتعلقة بفواتيرهم وبخدمات الشركة.ودعت الشركة في بلاغ صادر عنها، حرفائها الى التسجيل عبر إرسالية قصيرة على الرقم 85031 تتضمن عقد الاشتراك أو تعمير القصاصة المتواجدة بكافة قباضات الشركة، أو عبر موقع الواب www.sonede.com.tn ، لافتتة الى ان سعر التسجيل يقدّر ب150 مليما في ما تكون الخدمة مجانية.