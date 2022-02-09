شركة المياه تحدث خدمة الارساليات القصيرة لمد الحرفاء بالمعلومات المتعلقة بفواتيرهم وبخدمات الشركة

Publié le Mercredi 09 Février 2022 - 18:53 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الاربعاء، عن توفير خدمة الإرساليات القصيرة المجانية لمد الحرفاء بكافة المعطيات المتعلقة بفواتيرهم وبخدمات الشركة.

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ودعت الشركة في بلاغ صادر عنها، حرفائها الى التسجيل عبر إرسالية قصيرة على الرقم 85031 تتضمن عقد الاشتراك أو تعمير القصاصة المتواجدة بكافة قباضات الشركة، أو عبر موقع الواب www.sonede.com.tn ، لافتتة الى ان سعر التسجيل يقدّر ب150 مليما في ما تكون الخدمة مجانية.

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