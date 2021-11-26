القصرين: برمجة بذر 120 ألف هكتار من الحبوب للموسم الفلاحي الجديد في فترة تشهد انحباسا شبه كلي للأمطار

Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 - 17:16 قراءة: 0 د, 45 ث
      
وات - برمجت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، خلال الموسم الفلاحي الجديد (2021 -2022) ، بذر 120 ألف هكتار من الحبوب موزعة بين قمح لين وصلب وشعير، أنجز منها حاليا 67 ألف هكتار، وفق رئيس الدائرة عمر السعداوي.

وبين السعداوي في تصريح ل(وات) أن الموسم الفلاحي الجديد انطلق في فترة تشهد انحباسا شبه كلي للامطار وصل تقريبا إلى 70 بالمائة، وهو ما من شأنه ان يؤثر على عمليات تحضير الارض من حراثة عميقة ومعاودة أولى ومعاودة ثانية.

وبخصوص عملية التزود بالبذور الممتازة والعادية، بين ذات المصدر أنها تتم بشكل تدريجي بالتنسيق مع ديوان الحبوب والإدارة العامة للإنتاج النباتي، مبرزا في ذات الإطار أنه تم إقتناء 12 الفا و800 قنطار من البذور العادية من جملة 15 الف قنطار مبرمجة مقابل 4 الاف قنطار من البذور الممتازة من جملة 5 الاف قنطار مبرمجة .

وأكد في سياق متصل أن عملية التزود بالأسمدة الكيميائية تتم هي الأخرى بنسق عادي .

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