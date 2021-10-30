نابل: بلدية دار شعبان الفهري تنطلق في اسداء خدمات رقمية في إطار منصة البلدية الرقمية "البلدية نقطة تي ان"

وات -

أعلنت رئيس بلدية دار شعبان الفهري، سعيدة الصيد، اليوم السبت، عن انطلاق بلدية دار شعبان الفهري من ولاية نابل بداية من اليوم في اسداء جملة من الخدمات عن بعد بعد ان انخرطت في منصة البلدية الرقمية " البلدية نقطة تي ان" التي يمكن تنزيلها على الهواتف الذكية واللوحات الالكترونية والحواسيب.واشارت الصيد، في تصريح لـ"وات"، على هامش لقاء اعلامي انتظم بمقر البلدية للاعلان عن انطلاق العمل بتطبيقة " بلدية نقطة تي ان"، الى ان التحاق بلدية دار شعبان الفهري بمقتضى اتفاقية مع جمعية " تونس لينا" يتنزل في اطار تعهدات البلدية في اطار برنامجها للحوكمة المفتوحة.وبينت دخول التطبيقة فعليا حيز الاستغلال سيكون بداية من يوم الاثنين، وسيمكن من مزيد تقريب الخدمات البلدية من المواطن و من تطوير العمل البلدي الرقمي باعتماد التقنيات الحديثة، ومن تسهيل حياة المتساكنين بالتقليص اكثر ما يمكن من تنقلهم للمصالح البلدية.وأوضحت ان التطبيقة ستمكن اهالي دار شعبان الفهري من النفاذ الى عديد الخدمات الادارية، وستمكنهم من مزيد الانخراط في العمل البلدي بفضل عديد الخدمات التشاركية، وتتيح لهم النفاذ الى المعلومة او لتقديم الاستفسارات او الشكايات او تقديم ملفات الحصول على رخص البناء.واشارت الى ان البلدية ستوفر قريبا، في اطار هذا المشروع، خدمة التذكرة عن بعد والتي توفر امكاينة الحصول على التذكرة المرقمة لتفادي التعطيل في الطوابير وببهو قاعات الانتظار.وأبرز رئيس مشروع "البلدية نقطة تي ان" وعضو جمعية "تونس لينا"، علاء عبار، ان تنظيم هذا الاعلامي يأتي في اطار الانطلاق الفعلي لبلدية دار شعبان الفهري في الخدمات الرقمية عن بعد، وذلك بعد التحاقها بمنصة البلدية الرقمية، موضحا أن التطبيقة ستمكن المواطنين من عديد الخدمات من بينها متابعة مطالب مختلف الرخص لتفادي التنقلات المتكررة لمقر البلدية، والتحصل على مطلب النفاذ الى المعلومة، بالاضافة الى النفاذ الى عديد الخدمات البلدية عبر فضاء الخدمات والاطلاع على المستجدات البلدية وتقديم المقترحات عبر فضاء التشاركية.واوضح، من جهة اخرى، ان نحو 68 بلدية تونسية مسجلة حاليا بمنصة البلدية الرقمية، من بينها 51 بلدية انطلقت فعليا في اسداء الخدمات الرقمية عن بعد، مبرزا ان عدد مستعملي المنصة الرقمية فاق الأ14 الف مستعمل.