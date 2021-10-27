متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 27 أكتوبر ..

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نابل: تسجيل حالة وفاة و15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أفادت الإدارة الجهوية للصحة بنابل أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" ليبلغ عدد الوفيات 1424 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق آخر تحيين في علاقة بالوضع الوبائي اليومي الصادر مساء أمس الثلاثاء عن الإدارة ذاتها



وأسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة بالمخابر العامة والخاصة والعيادات للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 205 تحاليل عن تسجيل 15 إصابة أي بنسبة تحاليل إيجابية قدرت ب7،3 بالمائة



في المقابل، سجلت حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالجهة تراجعا إلى 11 حالة إيواء حيث قدرت نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين ب3 بالمائة بالقطاع العام و6 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الانعاش بالقطاع العام 50 بالمائة مقابل 0 بالمائة بالقطاع الخاص



وبينت الإدارة في التحيين ذاته، ان مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بلغ 49852 اصابة من بينها 137 حالة نشيطة، في حين بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 48291 حالة



