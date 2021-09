Briefing quotidien de l'actualité tunisienne

AA -





-Tunisie : Dmission de 113 membres du mouvement Ennahdha (AA)



Invoquant les "mauvais choix politiques de sa direction", 113 membres du parti tunisien Ennahdha ont annonc leur dmission du mouvement, samedi.



Les 113 membres, parmi eux d'anciens dirigeants, ministres et dputs du mouvement, ont voqu les mauvais choix politiques de la direction du mouvement ayant conduit son isolement et son chec tout en appelant s'engager activement dans un quelconque front commun pour rsister au danger autoritaire imminent, reprsent par les dcisions du 22 septembre du Prsident Kas Saed".



Parmi les dmissions, figurent celles de l'ancien ministre de la Sant Abdellatif Mekki, de l'ancien ministre de l'Agriculture, Mohamed Ben Salem, du haut cadre du parti Samir Dilou et de la dpute Jamila Ksiksi.



Les dmissionnaires ont attribu leur dcision la perturbation de la dmocratie au sein du mouvement et la prise de dcision unilatrale par un groupe de loyalistes envers son prsident, qui ont entran des dcisions errones et des choix qui ont conduit des alliances politiques sans logique ni intrt en contradiction avec les promesses faites aux lecteurs.







- Washington : Nous sommes proccups par les mesures d'exception de Saed (AA)



Washington a exprim, samedi, sa proccupation face aux mesures dexception du Prsident tunisien Kas Saed, faisant part de ses attentes dont la formation dun gouvernement en Tunisie qui rponde aux aspirations de ses citoyens et llaboration dun plan avec un calendrier clair pour entamer un processus de rforme inclusif.



Nous partageons avec le peuple tunisien son but qui consiste en la formation dun gouvernement dmocratique qui rponde aux besoins du pays en proie aux crises conomiques et sanitaires , a dclar le porte-parole du Dpartement d'État amricain, Ned Price.



Et le porte-parole de la diplomatie amricaine dajouter, Nous sommes proccups par le fait que les mesures de transition se poursuivent indfiniment .



Le Prsident tunisien avait dcid, mercredi soir, de supprimer l'instance provisoire de contrle de la constitutionnalit des projets de loi, de lgifrer par dcrets prsidentiels et d'exercer le pouvoir excutif avec l'aide d'un gouvernement.



Price a appel le Prsident tunisien nommer un Premier ministre pour former un gouvernement capable de rpondre aux besoins urgents .



Nous appelons, comme la majorit des Tunisiens, le Prsident de la Rpublique laborer un plan avec un calendrier clair pour entamer un processus de rforme inclusif qui implique la socit civile et les diffrentes sensibilits politiques , a-t-il ajout.



Concernant les mesures qui ont conduit la situation actuelle, Price a dclar, Nous pensons que laction principale consistant soutenir les progrs de la Tunisie sur la voie de la consolidation de sa dmocratie, est plus importante que de discuter du qualificatif quon devrait accorder ces vnements (25 juillet), et c'est ce sur quoi nous nous concentrons .







-Tunisie / Parti Destourien Libre : Le dernier dcret prsidentiel consacre la drive autocratique du pouvoir (AA)



Le Parti Destourien Libre (PDL) a dnonc, samedi, le contenu du rcent dcret prsidentiel de Kas Saed, estimant qu'il consacre la drive autocratique du pouvoir et sape les fondements de la Rpublique .



Le PDL a dclar qu'il rejette catgoriquement ce dcret prsidentiel et dnonce son contenu qui consacre la drive autocratique du pouvoir, sape les fondements de la Rpublique et instaure un rgime politique plbiscitaire .



Le parti a condamn linstrumentalisation par le Prsident de la Rpublique de la liesse populaire le soir du 25 juillet qui dcoulait de la conviction des Tunisiens que les mesures dexception visaient mettre fin au rgne des Frres musulmans (en rfrence au mouvement Ennahdha), lutter contre la corruption et amliorer les conditions de vie de la population .



Le PDL a ajout que Saed sest servi du soutien populaire pour renforcer sa mainmise sur tous les rouages du pouvoir et lgitimer les mesures dexception dans le but de raliser son programme politique personnel.



La formation politique de Abir Moussi a imput au Prsident de la Rpublique la responsabilit juridique, politique et historique d'avoir donn une occasion prcieuse aux Frres musulmans dendosser le rle de victimes du coup d'État et de protecteurs de la dmocratie.



Il a galement appel Kas Saed acclrer la formation d'un gouvernement de comptences, qui serait capable de faire face aux problmes conomiques et financiers et d'ouvrir les dossiers lis la scurit nationale, notamment le terrorisme.







-Tunisie : le SNJT met en garde contre la recrudescence des violences policires contre les journalistes (AA)



Le Syndicat National des Journalistes tunisiens (SNJT) a mis en garde samedi contre la recrudescence des violences policires ciblant les journalistes aprs la date du 25 juillet.



Le SNJT qui dplore l'agression d'une journaliste l'Avenue Habib Bourguiba dans la capitale Tunis, dnonce l'utilisation du contexte actuel comme prtexte pour restreindre la libert de la presse. Il a exprim cet effet sa crainte face la gravit de la situation et l'impunit quant aux violences policires exerces sur les reporters en particulier.



Le syndicat a galement soulign l'absence d'une volont politique de protger les journalistes et d'asseoir une presse libre et pluraliste, tout en appelant le ministre de l'Intrieur publier les rsultats des prcdentes enqutes sur des cas d'agression ayant cibl les professionnels du secteur.







-Tunisie : Des organisations nationales et internationales fustigent la concentration des pouvoirs par Kas Saed (AA)



Des organisations non gouvernementales tunisiennes et internationales ont dnonc, samedi, les dcisions prises de manire unilatrale par le Prsident tunisien Kas Saed et sa concentration des pouvoirs en l'absence de garanties . Cest ce qui ressort dune dclaration commune signe par 18 ONG nationales et internationales.



Parmi les organisations indpendantes signataires figurent, l'Organisation contre la torture en Tunisie, la Ligue Tunisienne pour la Citoyennet, Human Rights Watch, la section tunisienne dAmnesty International, la Fdration internationale pour les droits humains, l'Organisation mondiale contre la torture, Avocats Sans Frontires et le Rseau Tunisien pour la Justice Transitionnelle.



Dans leur dclaration commune, les organisations ont affirm leur attachement indfectible aux principes dmocratiques .







-Tunisie : Goumani dmissionne de la Commission de gestion de la crise politique au sein du mouvement Ennahdha (AA)



Le dirigeant Mohamed Goumani a dmissionn, samedi, de la prsidence de la Commission de gestion de la crise politique, une structure nouvellement cre au sein du mouvement Ennahdha.



Goumani impute au Prsident de la Rpublique Kas Saed la responsabilit de l'chec de cette initiative du mouvement d'obdience islamique, lui reprochant notamment d'avoir ferm la porte au dialogue.



Le changement radical survenu sur la scne politique nationale aprs la publication du dcret prsidentiel n 2021-117 du 22 septembre 2021, labrogation de la Constitution et labsence de dialogue avec les opposants, font encourir au pays de hauts risques , a-t-il crit dans sa lettre de dmission publie sur sa page Facebook.



Mohamed Goumani appelle le parti Ennahdha revoir sa politique et adhrer des actions pacifiques pour remettre le pays sur les rails de la dmocratie .