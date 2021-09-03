النادي البنزرتي يضم لاعب الوسط الهجومي الكونغولي نغوما فريد دوفال

اعلن النادي البنزرتي عن تعاقده مع متوسط الميدان الهجومي الكونغولي نغوما فريد دوفال (23 عاما) لمدة ثلاثة مواسم.

ويستانف النادي البنزرتي يوم الاثنين القادم تحت اشراف المدرب سفيان الحيدوسي تحضيراته الخاصة بموسم 2021-2022 الذي سينطلق يوم 16 اكتوبر المقبل وستتوزع التمارين بين ملعب جرزونة والمسلك الصحي بالرمال الى جانب اجراء تربصين داخليين.









