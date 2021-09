Tunisie: le 04 septembre, journée de vaccination intensive contre la Covid-19

AA - Tunis/ Malèk Jomni-



Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi, le chargé de la direction du ministère de la Santé, Ali Mrabet, au Palais de Carthage.



C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public sur la page officielle Facebook de la Présidence de la République tunisienne et consulté par l'Agence Anadolu.



Au cours de cette rencontre, le chef de l'Etat a renouvelé ses remerciements à tous ceux qui avaient contribué à la bonne organisation et au succès des journées de vaccination intensive contre la Covid-19, sur tout le territoire et a donné ses instructions en vue de poursuivre ses journées nationales, en coordination avec la santé publique, la santé militaire, les structures officielles, les organisations nationales et les composantes de la société civile ainsi qu'avec les volontaires, selon le communiqué.



Dans ce cadre, une journée de vaccination intensive, dédiée aux porteurs d'armes et aux citoyens ayant reçu la première dose de vaccin le 8 août, sera organisée le samedi 4 septembre 2021.



Le Président de la République a également été informé des préparatifs en cours, en prévision de la rentrée scolaire et universitaire et a souligné l'importance du certificat de vaccination contre le coronavirus, qui sera adopté à l'avenir.



Le chef de l'Etat a, en outre, appelé à la vigilance, face à la possibilité d'une résurgence de l'indicateur épidémiologique en Tunisie, au regard de l'émergence de nouvelles souches mutées dans le monde et ce, en continuant à fournir les doses de vaccins et les équipements nécessaires ainsi que la constitution d'un stock stratégique d'oxygène, lit-on de même source.



Mercredi, le ministère tunisien de la Santé a annoncé avoir enregistré 2 134 nouvelles contaminations à la Covid-19 sur un total de 13 691 tests de dépistage effectués le 30 août 2021, portant ainsi le bilan des infections à 666 168 cas, soit un taux de positivité de 15,59%.