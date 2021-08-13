السيطرة على جميع الحرائق المندلعة بمنطقتي ملولة وبني مطير بجندوبة (وزارة الدفاع)

وات - قال الناطق باسم وزارة الدفاع الوطني، محمد زكري، انه تمت السيطرة مساء اليوم الجمعة على الحرائق التي اندلعت منذ ايام بغابات بمنطقتي بني مطير و ملولة قرب الحدود مع الجزائر بفضل تظافر جهود قوات الجيش والحماية المدنية و ادارة الغابات.



واوضح زكري مساء اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان تلك الحرائق كانت تعاود الاشتعال في عديد المرات وان ثلاث طائرات عسكرية شاركت في عمليات الاطفاء مما ساعد في السيطرة على تلك الحرائق واطفائها مضيفا ان مروحيتين اثنتين قامتا في 26 مناسبة بمعاضدة جهود الاطفاء كما تمت الاستعانة بطائرة عسكرية من نوع هرقل C630 قامت في مناسبة واحدة باطفاء جزء من تلك الحرائق .

وكان مراسل (وات) بجندوبة قد ذكر في وقت سابق اليوم الجمعة ، أن اعوان الحماية المدنية والغابات وعدد هام من المتطوعين ساهموا لليوم الثالث على التوالي، في عمليات إطفاء الحرائق التي اندلعت بعدد من معتمديات الجهة وفي حماية المتساكنين وتقديم المساعدات اللازمة لتامين حياتهم وممتلكاتهم.

وسجل سكان مناطق "الفوازعية" و"عين الدبة" و"الببّوش" اثر عودتهم الى منازلهم نفوق عدد هام من الحيوانات، وكذلك اتلاف أجزاء هامة من ممتلكاتهم.



