المعدل الشهري لنسبة الفائدة في السوق النقدية يبلغ مستوى 6،26 بالمائة خلال جوان 2021

وات -

سجّل المعدل الشهري لنسبة الفائدة في السوق النقدية ارتفاعا طفيفا خلال شهر جوان 2021 ليبلغ مستوى 6،26 بالمائة مقابل 6،25 بالمائة في شهري ماي وأفريل وفق الإحصاءات الأخيرة للبنك المركزي التونسي.واتبعت نسبة الفائدة في السوق النقدية نسقا تصاعديا منذ بداية سنة 2021 إذ كان في حدود 6،13 و6،12 خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020.وللتذكير فإن المؤشر ذاته سجّل أعلى مستوى له خلال السنوات الاخيرة في شهر مارس من سنة 2019 بنسبة ناهزت 7،90 بالمائة.