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انقطاع ماء الشرب في مناطق بولايتي سوسة والمنستير غدا الجمعة من السابعة صباحا حتى الخامسة مساء

Publié le Jeudi 24 Juin 2021 - 20:51 قراءة: 0 د, 24 ث
ستشهد مناطق البرجين بولاية سوسة ومنزل الحياة والهدادرة والفرادة بولاية المنستير، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من السابعة صباحا من يوم غدا الجمعة على ان يستأنف التزويد، تدريجيا، بداية من الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم، وفق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الخميس.

ويأتي هذا الانقطاع، وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "صوناد"، نتيجة لعطب مفاجئ طرا مساء اليوم الخميس على القناة الرئيسية للتوزيع قطر 400 مم على مستوى منطقة البرجين من معتمدية مساكن.


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