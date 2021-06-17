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مدنين: صيانة آلة المفراس بمستشفى الصادق المقدم بجربة في انتظار تعزيزها بأخرى جديدة بعد حوالي 3 أشهر من الآن

Publié le Jeudi 17 Juin 2021 - 14:02 قراءة: 0 د, 32 ث
وات - بعد تعطبها منذ شهر ديسمبر الماضي، انطلقت عملية صيانة واصلاح آلة المفراس (سكانير) بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة حومة السوق من ولاية مدنين على ان تتواصل العملية لمدة 10 ايام لتكون الالة جاهزة للاستغلال، وفق مدير المستشفى سالم عيسى.

وستتعز هذه الالة باخرى جديدة ينتظر ان تصل بين شهر اوت او سبتمبر القادمين بعد تهيئة الفضاء المناسب لها وذلك في اطار تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن.


يذكر ان تعطب المفراس بالمستشفى كبّد المواطن عناء التنقل الى المستشفى الجهوي بجرجيس او اللجوء إلى الخواص، سيما وان الة سكانير المستشفى الجامعي بمدنين معطبة بدورها والمستشفى الجهوي ببن قردان يحتوي واحدة لكن دون توفر طبيب مختص في المجال.



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