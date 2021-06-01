معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر ماي 2021 تشهد استقرارا في حدود 25ر6 بالمائة

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حافظ متوسط معدل نسبة الفائدة الشهري للسوق النقدية لشهر ماي 2021 على مستوى 25ر6 بالمائة، وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي، حديثا.وتجدر الإشارة، أيضا، أن هذا المعدل عرف نسقا تصاعديا خلال الأشهر الأخيرة إذ تحوّل من نسبة 15ر6 بالمائة في جانفي 2021 إلى 23ر6 بالمائة خلال فيفري ومارس ليصل إلى مستوى 25ر6 بالمائة خلال أفريل وماي 2021.يذكر أن نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي تقدّر ب25ر6 بالمائة، في حين أن معدل نسبة مكافأة الإدخار في حدود 5 بالمائة إلى غاية 31 ماي 2021.