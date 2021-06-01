أريانة: إمضاء اتفاقية تعاون بين بلدية روّاد والمركز الدولي للتنمية المحلية تتعلق بتمويل واقتناء تطبيقة "كلين8" لتحسين الخدمات البلدية

وات -

أمضى كل من المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد وبلدية رواد من ولاية أريانة، اليوم الثلاثاء، بقاعة المحاضرات بالقطب التكنولوجي بالغزالة، اتفاقية تعاون تتعلق بتمويل واقتناء تطبيقة "كلين8" الإعلامية التي تهدف إلى تسهيل واتقان عملية رفع الفضلات المنزلية والنفايات والتواصل مع المتساكنين قصد تحسين الخدمات البلدية في هذا المجال.وأوضح رئيس بلدية روّاد، عدنان بوعصيدة، في تصريح لـ"وات" أن هذه التطبيقة تندرج في إطار برنامج "إدامة" (مبادرة اللامركزية الفعالة والبلديات الجذابة) الذي ينفذه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بتمويل من وزارة الخارجية الهولندية.وأضاف أن هذه التطبيقة ستسمح، من خلال التفاعل الحيني مع المواطنين والمكلّفين بالنظافة في البلدية، من تحسين خدمات رفع الفضلات والنفايات المنزلية، واختصار آجال الاستجابة لطلبات المواطنين من خلال خارطة رقمية للنقاط السوداء، ومراقبة وتعديل مسارات الشاحنات والجرارات المخصصة لهذا الغرض، بما يمكن من تغطية أفضل للمناطق التي تشملها عملية جمع الفضلات واختصار الوقت والوقود.كما ستمكن التطبيقة سواق شاحنات رفع الفضلات من التواصل المباشر مع البلدية، والاعلام عن كل ما يعيق عملية رفع الفضلات، وعن النقاط السوداء الموجودة بالمجال البلدي، كما تمكن الخدمة من إشعار المواطنين بتوقيت مرور شاحنات رفع الفضلات، وفق ذات المصدر.من جهتها، قالت مديرة المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد المكتب الإقليمي، نائلة العكريمي، إن مشروع رقمنة خدمات النفايات ببلدية رواد عن طريق تطبيقة "كلين8" الذي ينفذه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بتمويل من وزارة الخارجية الهولندية في إطار "مبادرة اللامركزية الفعالة والبلديات الجذابة" يهدف إلى دعم قدرات البلدية على تقديم خدمات أحسن للمواطنين والمواطنات من خلال رقمنة خدمة جمع النفايات.وأضافت أن هذا البرنامج سيشمل بالتدريج 12 بلدية في مختلف جهات البلاد بتمويل يناهز 5 ملايين دينار، وهو مبني على دراسة واقعية لحاجيات المنطقة، وسيمكن من دعم البلديات التي تعاني من نقص كبير في الآليات، وفي نسبة من خلال دعم الحوكمة وترشيد التعامل وحسن توظيف المعدات البلدية.واضافت أن قيمة المشروع تقدّر بـ135 ألف دينار وتتمثّل في اقتناء اللوحات الرقمية وأجهزة تحديد المواقع "جي بي اس" لتجهيز الشاحنات البلدية والحاسوب المركزي المخصص للمتابعة بالبلدية، بالإضافة إلى التخطيط للقيام بحملة توعية في كل مناطق جمع الفضلات بالبلدية.من جهته، أكد كاتب عام وزارة الشؤون المحلية والبيئة، سامي المحمدي، في تصريح لـ"وات" دعم الوزارة لمشاريع رقمنة الخدمات البلديات التي تبقى في حاجة إلى دعم تقني ومالي في إطار التعاون الدولي.وأشار إلى أنه بمقتضى المجلة الجديدة للجماعات المحلية أصبح بإمكان البلديات إبرام اتفاقيات مع جهات وطنية أو أجنبية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمجلة، مع وجوب أن تمر هذه الاتفاقيات من خلال وزارة الخارجية.وأفاد عمر خلفت أحد مؤسسي الشركة الناشئة التي أعدت تطبيقة"كلين8" أن المؤسسة التي أنجزت التطبيقة تونسية مائة في المائة ومنتوجها تونسي صرف.وأكد على أهمية انخراط المواطن في هذه التطبيقة والاعلام عن النقاط السوداء بما يمكن من وضع خارطة رقمية لهذه النقاط وتوجيه تدخل البلديات، مشيرا إلى أن عدد مرات التحميل لهذه التطبيقة بلغ 10 آلاف مرة، وبالامكان استعمالها من كل مناطق الجمهورية والابلاغ عن النقاط السوداء وتقديم طلبات رفع الفضلات الصلبة من خلالها.