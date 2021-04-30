المدير الفني للجامعة التونسية لكرة السلة: "حظوظ المنتخب الوطني قائمة للترشح لأولمبياد طوكيو"

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أكد قاسم الورشفاني المدير الفني للجامعة التونسية لكرة السلة أنّ حظوظ المنتخب الوطني التونسي قائمة للترشح لأولمبياد طوكيو، مشيرا الى أنّ العناصر الوطنية ستبذل كل ما في وسعها من مجهود لتحصيل ورقة التأهل للألعاب الأولمبية.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم الجمعة أنّ المنتخب الوطني سيجري تربصين بين تونس وبولونيا استعدادا للدورة الترشيحية لأولمبياد طوكيو التي ستقام في كرواتيا خلال شهر جوان المقبل، قائلا ان التحضيرات ستنطلق باللاعبين الموجودين الآن على ذمّة المنتخب في انتظار التحاق لاعب الزهراء الرياضية مراد المبروك و 7 لاعبين من الاتحاد الرياضي المنستيري المشارك في بطولة الرابطة الافريقية ( بال) برواندا ( 16 الى 30 ماي المقبل).وبيّن قاسم الورشفاني أنّ المنتخب الوطني لن يكون حضوره في الدورة الترشيحة من أجل المشاركة وتسجيل الحضور فحسب، انّما سيكون مدافعا عن حظوظه حتى الرمق الأخير رغم صعوبة المهمة وقوّة المنافسين المشاركين في الدورة على غرار منتخبات كرواتيا والبرازيل وألمانيا.وأوضح أنّ المنتخب الوطني التونسي، سيلعب مباراته أمام البرازيل، ضمن المجموعة الثانية، بشعار الفوز، لضمان المركز الثاني على الأقل و اللابقاء على فرصة الترشح للمحفل الأولمبي من خلال لعب مقابلة في الدور النصف النهائي للدورة أمام احد الفرق المجموعة الأولى المكونة من ألمانيا وروسيا والمكسيك، وذلك في ظلّ قوة الفريق المضيف منتخب كرواتيا الذي يتواجد في نفس المجموعة مع المنتخب التونسي.يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة، كان قد فوّت على نفسه فرصة ضمان مقعد في الأولمبياد خلال بطولة العالم 2019 في الصين، بصفة مباشرة، اثر الهزيمة في الثواني الأخيرة أمام بورتوريكو في اللقاء الثالث ضمن منافسات الدور الأول في البطولة .وتجدر الاشارة أنّ المنتخب الوطني التونسي بطل افريقيا في 2011 و 2017 كان قد تأهل للألعاب الأولمبية في مناسبة وحيدة في دورة 2012 بلندن.وضمنت الى حد الآن 8 منتخبات من جملة 12 المشاركة في الأولمبياد، وهي اسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، أستراليا، صربيا، التشيك، الولايات المتحدة، باعتبارها أفضل 7 منتخبات في ترتيب بطولة العالم الأخيرة، فضلا عن اليابان البلد المضيف للأولمبياد.