Communiqué du Centre d'Etudes et de Recherche des Télécommunications

Communiqué de Presse -

Le CERT informe les personnes dont leurs téléphones portables/tablettes ont été bloqués suite au non enregistrement durant la période d’un mois, qu’ils peuvent déposer une demande d’enregistrement via le site https://sajalni.tn tout en respectant les conditions suivantes :• La date d’entrée en Tunisie de la personne qui a importé le téléphone doit être inférieure ou égale à trois mois• Le nombre maximal de terminaux autorisé par entrée (voyage) est deux (02). Si vous déposez plus que deux demandes, seules les deux premières seront retenues• La saisie des données incorrectes entraîne le rejet de la demande d’enregistrement et engendre le blocage du terminal mobile/tablette.Soyez attentif lors du remplissage du formulaire, en particulier le N° de passeport de la personne qui a importé le téléphoneDes publications relatifs à d’autres cas seront annoncés prochainement...