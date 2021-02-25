قبلي: وقفة احتجاجية بدوز للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين على خلفية احداث "العين السخونة"

وات -

طالب عدد من اهالي مدينة دوز من ولاية قبلي، خلال وقفة احتجاجية نظموها صباح اليوم الخميس، بساحة الشهداء وسط المدينة، باطلاق سراح الموقوفين على خلفية احداث "العين السخونة" التي جدت في شهر ديسمبر الماضي بين عدد من اهالي دوز من ولاية قبلي واهالي بني خداش من ولاية مدنينودعا المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية من اقارب الموقوفين ونشطاء المجتمع المدني، الى الاسراع بتغيير مكان محاكمة اقاربهم من محمكة مدنين الى اية محكمة اخرى بالجمهورية لضمان حياد القضاء، على حد تعبيرهم ل(وات)، محملين السلط الجهوية والمحلية بولايتي قبلي ومدنين مسؤولية تصاعد وتيرة الاحداث التي انطلقت حينها من خلاف عقاري بسيط حول ملكية منطقة العين السخونة لتتحول الى اشتباكات عنيفة بين شباب المنطقتين تسببت في اضرار للطرفينكما عبر المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية عن دعمهم للقضاء العادل الذي سيعطي كل ذي حق حقه، داعين الى الاسراع بالبت في قضية احداث العين السخونة التي كانت لها تداعيات كبيرة على السلم الاجتماعي بالمنطقةيشار الى ان احداث "العين السخونة" قد جدت منتصف شهر ديسمبر الماضي بسبب خلاف عقاري حول ملكية هذه المنطقة، وتسببت الاشتباكات التي جدت حينها بين عدد من شباب مدينة دوز ومدينة بني خداش في مقتل شخصين اصيلي منطقة بني خداش الى جانب جرح اكثر من 100 اخرين من الطرفينوتدخلت حينها وحدات امنية وعسكرية لمنع تصاعد وتيرة الاشتباكات، كما تحول رئيس الجمهورية الى المنطقة للدعوة الى تهدئة النفوس وتجاوز الخلافات، اطلقت عديد المنظمات مبادرات لاحتواء تداعيات هذه الاحداث ومنها اساسا مبادرة الهيئة الجهوية للمحامين بقابس التي كونت لجنة للتواصل بين طرفي الخلاف في محاولة لتهدئة الخواطر مع التاكيد على ضرورة احترام الفصل 52 من المجلة الجزائية المتعلق بالاختصاص الترابي في قضية الحال واحالة ملف القضية الى محكمة اخرى غير محكمة مدنينيشار الى ان عدد الموقوفين من ولاية قبلي على خلفية هذه الاحداث الى حد الان 11 شخصا (10 منهم من دوز وواحد من منطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية)