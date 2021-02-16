بنزرت : تأجيل إضراب أعوان وموظّفي بلدية بنزرت الى أيام 17/18/19 مارس المقبل

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قرّر الطرف النقابي التابع للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت تأجيل إضراب أعوان وموظّفي بلدية بنزرت المبرمج أيام 20/19/18 فيفري الى أيام 19/18/17 مارس المقبل، وذلك في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة اليوم بمقر الولاية.وجاء في محضر جلسة الاجتماع أنّه لمزيد فسح المجال لتقريب وجهات النظر والدفع نحو الصلح قرر الطرف النقابي تأجيل الاضراب لعام بالبلدية.يشار إلى أن النقاط الخلافية بين الطرفين النقابي والإداري لبلدية بنزرت وفق ما جاء في لائحة الاضراب تتمثل بالخصوص في المطالبة بالحق النقابي وتسوية وضعية عمال الحضائر والعرضيين و عدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة ومنها منحة العمل الليلي والترفيع في المنح الاجتماعية وإعادة التصنيف المهني للاعوان وتطبيق المنشور عدد 10 المتعلق بالصحة والسلامة المهنية وفتح الامتحانات المهنية للترقية والترفيع في قيمة زي الشغل وتمتيع الاعوان بزي السلامة والوقاية.يذكر ان الجلسة الصلحية اشرف عليها الكاتب العام للولاية حمادي بن عمر نيابة عن والي الجهة بحضور كل من رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت لطيفة الهمامي وعضوي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل منير الحدوشي ويوسف شقرون والكاتب العام لبلدية بنزرت ايمان الزواوي وكاتب عام الفرع الجامعي علي الحشاني وكاتب عام النقابة الأساسية لبلدية بنزرت عبد الحميد الغرسلي .