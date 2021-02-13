وزارة التربية تحدد الفترة من 17 ماي 2021 إلى 15 جوان من نفس السنة لإجراء الاختبارات التقييمية للمرحلة الابتدائية

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تنطلق الاختبارات التّقيمييّة بالنسبة للمرحلة الابتدائية 17 ماي 2021 على أن تستكمل في 15 جوان 2021 بدخول الغاية، وفق منشور حول الاجراءات الاستثنائية المتصلة بالاختبارات التّقيمييّة نشرته، مساء الجمعة، وزارة التربية على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي " فيس بوك".وسيقع، بحسب ذات المنشور، احتساب المعدل السنوي العام على قاعدة معدل الثلاثي الأول ضارب واحد مع معدل الفترة الثانية (من 4 جانفي 2021 الى موفى السنة الدراسية) ضارب 2 ليقع قسمة الحاصل على 3.وحدّدت الوزارة الفترة من 16 إلى 19 جوان 2021 لإصلاح الاختبارات وإرجاعها إلى التلاميذ، وخصّصت الفترة الممتدة من 21 إلى 23 جوان 2021 لانعقاد مجالس الأقسام.ويتم توزيع دفاتر النتائج المدرسية على جميع التلاميذ بالمرحلة الابتدائية يوم 26 جوان المقبل على أن يتم موفى شهر جوان المقبل تنظيم حفل اختتام السنة الدراسية.يذكر أن الوزارة كانت قد قرّرت، بسبب تطور الوضع الوبائي في البلاد جراء كوفيد-19، دمج الثلاثيين الأخيرين من السنة الدراسية الحالية في فترة دراسية واحدة تمتد من 4 جانفي 2021 إلى موفى السنة الدراسية مع حذف عطلة نصف الثلاثي الثاني التي كانت مقررة للفترة بين 4 و7 فيفري الجاري والإبقاء على موعد عطلة الربيع المبرمجة من 15 إلى 24 مارس 2021 مع مواصلة الدراسة بنظام الأفواج.