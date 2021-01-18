سيدي بوزيد: ايقاف 21 شخصا شاركوا في اعمال الشغب الليلية

وات -

افاد مصدر امني (وات) بانه تم ايقاف 16 شخصا تورطوا في احداث الشغب التى شهدتها معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد ليلة امس الاحد، حيث قام عدد من الشبان بخلع مقر المعتمدية وسرقة عدد من تجهيزاتها وحاولوا حرقها قبل ان يتم التصدي لهم وايقاف عدد منهم اطلق في ما بعد سراحهم على ذمة النيابة العمومية واشار المصدر الى ان معتمدية سيدي علي بن عون شهدت بدورها مناوشات بين قوات الامن وعدد من الشبان الذين قاموا باغلاق الشارع الرئيسي وعدد من الانهج بحاويات الفضلات ورشق الاعوان بالحجارة، مما اضطر عناصر الامن الى استعمال الغاز المسيل للدموع.واكد ان اعمال الشغب شملت ايضا معتمدية الرقاب وعدد من احياء مدينة سيدي بوزيد اين تعرضت الوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد الغربية الى حريق جزئي وسرقة عدد من تجهيزاتها الاعلامية قبل ان تتدخل الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.يشار الى ان معتمدية جلمة شهدت بدورها ليلة امس اعمال شغب وخلع لاحد الفضاءات التجارية والسطو على محتوياته، وقد تم ايقاف 5 اشخاص تورطوا في هذه العمليات.