الأيام السينمائية الفنزويلية من 6 إلى 8 جانفي في الفضاء الثقافي الخاص "B7L9"

وات -

يقترح الفضاء الثقافي الخاص "B7L9" بمنطقة البحر الأزرق في الضاحية الشمالية للعاصمة، على جمهور الفن السابع، مجموعة من الأشرطة السينمائية الفنزويلية، سيتم عرضها أيام 6 و7 و8 جانفي الحالي بالشراكة مع سفارة جمهورية فنزويلا بتونس.وتفتتح هذه النسخة الأولى من أيام السينما الفنزويلية يوم الأربعاء 6 جانفي على الساعة الثالثة بعد الزوال بعرض فيلم "أزو" لـ "لويس ألبرتو لاماتا".وتتواصل العروض يوم 7 جانفي بعرض فيلم "Dauna، what the River take" للمخرج "ماريو كريسبو".ويتابع للجمهور يوم 8 جانفي أحداث فيلم "Son of Salt" للمخرج "لويس وأندريس رودريغيز".وتعتبر هذه الأعمال حديثة الإنتاج.وهي تعكس التوجهات الحالية للسينما الفنزويلية بما هي سينما المقاومة في وتعزيز الثقافة المحلية في مواجهة ثقافة الهيمنة الأمريكية.وسيتم تقديم جميع الأفلام بنسختها الأصلية مع ترجمة فرنسية.وسيحظى للجمهور بمشاهدة عروض هذه الأفلام مجانا وفي حدود الأماكن المتاحة وبما يتوافق مع البروتوكولات الصحية.وقال المنظمون إن هذه الأفلام المقترحة، سيتم إعادة تقديمها في سلسلة عروض متوالية من 9 إلى 20 جانفي الحالي.