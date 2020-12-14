سليانة: تقدم موسم جني الزيتون بنسبة 92 بالمائة

وات -

بلغ تقدم موسم جني الزيتون للموسم الحالي بولاية سليانة، منذ انطلاق الموسم في 5 نوفمبر الفارط إلى حدود نهاية الأسبوع المنقضي، نسبة 92 بالمائة أي ما يعادل 11 ألفا و 700 طن، وذلك بالاستناد إلى كمية 12 الف و 800 طن المقدرة لهذه السنة، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، رئيس مكتب الأشجار المثمثرة بدائرة الانتاج النباتي خالد بدر الدين.و بيّن بدر الدين، في تصريح لـ"وات"، انه تم تحويل مايقارب 1630 طنا من الكميات المجمعة أي بنسبة 13 بالمائة، مشيرا إلى أن أسعار الترويج تراوحت بين 1.5 دينار و 2 دينار للكغ الواحد من الزيتون، فيما ترواحت أسعار بيع اللتر الواحد من الزيت بين 9.5 دينار و 10 د أما بخصوص إشكاليات هذا الموسم، أوضح المتحدّث ذاته أنها تتمثّل بالخصوص في الضعف الكبير المسّجل في الإنتاج نتيجة نقص العناية، فضلا عن ضعف كميات الزيتون المحولة بالجهة وعدم وجود يد عاملة مختصة في التقليم، مبرزا أن ولاية سليانة تعد 26 معصرة اشتغلت منها خلال الموسم الحالي 18 معصرة نظرا لضعف الإنتاج المسجل.و أشار المسؤول الى تعمّد بعض أصحاب المعاصر سكب مادة المرجين بالمحيط الطبيعي دون ترخيص بالاضافة الى عدم وجود مصبات نهائية للمرجين بمعتمديتي الكريب و سيدي بورويس.يذكر ان صابة هذا الموسم تراجعت بمعدل اكثر من 65 بالمائة من صابة الموسم الفارط التي تعد قياسية بـ 84 ألف طن من الزيتون أي ما يعادل 18 ألف طن من الزيت.يشار الى أن ولاية سليانة تحتل المرتبة الأولى في البلاد التونسية من حيث مساحات الزياتين بحوالي 8 ملايين شجرة.