نواب ينتقدون اداء حكومة مشيشي في معالجة الملفات الاجتماعية "الحارقة"

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نواب يعتبرون أن الأخطاء الاتصالية للحكومة زادت في تأجيج الاحتقان الاجتماعي

"مشروع قانون المالية لسنة 2021 جاء دون عقل وخيط ناظم" (النائب هشام العجبوني)



انتقد عدد من نواب الشعب، خلال الحصة المسائية للجلسة العامة المخصصة السبت لمناقشة مشروع ميزانية الدولة، ومشروع الميزان الإقتصادي، ومشروع قانون المالية لسنة 2021، اداء حكومة هشام مشيشي على مستوى التعاطي مع الملفات الاجتماعية الحارقة، معتبرين انها لم تقم بأي اصلاحات حقيقية ولم تقطع مع السياسات "الترقيعية للحكومات السابقة" ولجأت الى اتخاذ "اجراءات شعبوية".واعتبر النائب عن حركة النهضة معز بالحاج رحومة، ان "رئيس الحكومة رضخ للابتزاز"، وذلك بامضائه منذ تقلده لمهامه، على الاتفاقية المتعلقة بالزيادة في اجور الوظيفة العمومية، مقابل اقرار مواصلة وقف الانتداب بالوظيفة العمومية، وهو ما ساهم، وفق تقديره، في تازم الوضع في ظل الازمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.وقال رحومة انه "كان من الاجدر توظيف العاطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، بدل تفعيل الزيادات المتتالية في الظرف الصعب الراهن، والذي يستوجب "اتخاذ اجراءات استثنائية بكل المقاييس، امام ميزانية في حاجة الى تعبئة الموارد المالية، وأكبر جزء منها موجه لسداد القروض الخارجية مثلما دابت عليه الحكومات السابقة"، حسب تعبيره، داعيا الحكومة الى التحلي بالجراة الحقيقية في التعاطي مع الملفات الحارقة المطروحة.ومن جانبه تساءل النائب عن حركة النهضة محمد لزهر الرمة، عن توقيت شروع الحكومة في تفعيل جملة من القوانين الهامة والمعطلة، ومنها القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي أكد انه من شانه اتاحة فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية، وضمان الاستقرار الاجتماعي، عبر المساهمة في نمو الانتاج المحلي الاجمالي، وخلق فرص حقيقية للعمل، مطالبا بالتسريع في تفعيل القوانين المذكورة في اقرب الاجال.وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الزعمي، ان "الحكومة الحالية قد سقطت في اتخاذ عديد الاجراءات الشعبوية وتحقيق المطالب العقيمة"، منتقدا طريقة فض ملف الكامور "الذي جر وراءه مطالب العديد من التنسيقيات الاخرى من مختلف جهات البلاد وتسبب في فقدان الثقة في هذه الحكومة"، وفق رأيه، داعيا رئيس الحكومة الى التحلي بروح المسؤولية لانجاز اصلاحات حقيقية، وضمان اسقرار المالية العمومية.ولاحظ النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس، بدوره، ان طريقة معالجة الحكومة لملف الكامور وملف عمال الحضائر، عمق الازمة المالية والاجتماعية الحالية، وسيمهد الى فتح الابواب امام عديد الاعتصامات والاحتجاجات الاخرى، التي ستنادي بمطلب التشغيل والتنمية، معتبرا ان سياسة الحكومة ستساهم في اندلاع ما أسماه ب"ثورة الجياع".ودعا النائب المستقل رضا الجوادي، الى التصدي لمل قال عنه "التوحش النقابي الذي دمر المؤسسات العمومية وخرب ثقافة العمل"، معبرا عن امتعاضه من طريقة تعامل الحكومة مع المطالب الاجتماعية، خاصة ممن طالت بطالتهم، وسكوتها عن تعرضهم للاعتداء بالعنف الشديد من قبل قوات الامن بساحة الحكومة بالقصبة.وشدد النائب عن حركة النهضة عامر العريض، على ان مطلب التشغيل يجب ان يكون ضمن أوكد اوليات الحكومة الحالية، مبينا انه وقعت المصادقة على عديد القوانين التي تشجع على ايجاد اليات تشغيل للعاطلين عن العمل، ويتعين على الحكومة المرور بجدية الى مرحلة تفعيل هذه القوانين والشروع في انتداب من طالت بطالتهم، ومزيد الاحاطة بكافة الفئات العاطلة عن العمل.كما دعا العريض، الحكومة الحالية، الى ضبط مقاييس موضوعية في التعيينات، تكون مرتبطة اساسا بمبداي الكفاءة والنزاهة، بعيدا عن منطق المحاباة، ومراعاة المصالح مع لوبيات الفساد، وبعض عناصر النظام القديم.وطالب النائب عن الكتلة الوطنية عماد اولاد جبريل، الحكومة بمعالجة الملفات الاجتماعية الحارقة، والحد من منسوب الاحتجاجات الاجتماعية في اطار صياغة استراتيجية متكاملة المعالم لمعالجة الملفات المطروحة، وانتهاج منوال تنموي جديد، حاثا الدولة على تنظيم قطاع الاقتصاد الموازي، الذي من شانه دعم الاقتصاد الوطني، ودعم الصناديق الاجتماعية، والترفيع في اليد العاملة.ودعا النائب عن حركة النهضة توفيق الزايري، الى وجوب تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، والضغط على كلفة الاجور التي تجاوزت 20 مليار دينار، ومزيد مراقبة ارتفاع الاسعار، ومسالك التوزيع، ومحاربة المهربين والمحتكرين للمواد الاساسية، علاوة على الحرص على تفعيل اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وقانون التمويل التشاركي.انتقد عدد من نواب الشعب، اليوم السبت في الحصة المسائية للجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمناقشة بيان الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2021، "الأخطاء الاتصالية المتكررة لأعضاء الحكومة"، معتبرين أن ذلك "زاد في تأجيج الاحتقان الاجتماعي والأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد"، في حين ركز نواب آخرون على ضرورة أن تستعيد الدولة مكانتها وهيبتها.فقد أشار النائب ‏محمد القوماني (كتلة النهضة) الى وجود أخطاء اتصالية على المستوى الحكومي، ولاحظ ضعفا في تناول بعض الوزارات للملفات "الحارقة".وتساءلت النائبة ‏مريم اللغماني (غير المنتمين) عن عدم نشر الحكومة للاتفاقية الاطارية الموقعة مع نقابة الصحفيين التونسيبن بالرّائد الرسمي، مشيرة الى أن ذلك يعد تنصلا من العهود.وشددت النائبة ‏سامية حمودة عبو (الكتلة الديمقراطية) على وجوب أن تستعيد الدولة التونسية سيادتها، وقالت "من يحكم اليوم هم لوبيات الاقتصاد وما السياسيون إلا واجهة لهم".أما النائب عدنان الحاجي (مستقل) فقد اتهم الحكومة وجزء من نواب البرلمان بالتغطية على الفساد، معتبرا أن "تمرير قوانين على قياس أشخاص بعينهم يعد فسادا"، وفق تعبيره.وأكد النائب عامر العريض (كتلة حركة النهضة) أن أهم تحد تواجهه الحكومات المتتالية هو توفير مواطن الشغل، الذي يمثل أهم استحقاقات الثورة.وبين العريض أن رقمنة الإدارة تعد أحد مقومات مكافحة الفساد، مشددا على ضرورة اعتماد مقاييس الموضوعية والكفاءة والنزاهة في التعيينات صلب الإدارة التونسية.من جانبه، طالب النائب جوهر المغيربي (كتلة قلب تونس) رئيس الحكومة بمواصلة منهج الحوار رغم كل العراقيل التي تضعها بعض الأطراف السياسية، وفق تقديره.وبين المغيربي أنه لا وجود لما يمكن أن يهدّد استمرارية هذه الحكومة، معبرا عن تخوفه من تواصل غياب المحكمة الدستورية."إنّ مشروع قانون الماليّة لسنة 2021 جاء دون عقل وخيط نظام"، وفق وصف النائب بمجلس نواب الشعب، هشام العجبوني، عن الكتلة الديقراطية.وقال العجبوني خلال مداخلته بالجلسة العامة المنعقدة مساء، السبت، والمخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 ومشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة ذاتها، "إنّ معضلة الاقتصاد التونسي منذ سنوات هي عدم قدرته على خلق الثروة وأكثر من ذلك فإن هذا النظام، هو الآن، بصدد توزيع الفقر لا الثروة".وانتقد النائب افتقار مشروع القانون لاجراءات بغاية الإصلاح على غرار إصلاح صندوق الدعم وتوجيهه لمستحقيه.وأشار "إلى الفساد المستشري حول المواد المدعمة من ذلك الزيت النباتي المدعّم وقوارير الغاز والسميد المدعم، الذّي يتم استعماله في العلف الحيواني، في حين تبلغ كلفة القنطار الواحد 137 دينارا مقابل سعر بيع في حدود 40 دينارا ما يرفع قيمة دعم الدولة لقنطار واحد من هذه المادّة إلى 97 دينارا".كما انتقد، غياب اجراءات للتصدّي لمنظومة الريع "رغم أنها منظومة خنقت الاقتصاد التونسي وجعلته حكرا على أقليّة استأثرت بالثروات والامتيازات والتراخيص وتتحكم في القرار السياسي عن طريق أحزاب ونواب احترفوا السمسرة".واستطرد في هذا السياق قائلا "إن وزير النقل تمارس عليه ضغوطات وتدخلات لمنح امتيازات غير قانونية لأحد مموّلي حزب موجود في الحزام السياسي لرئيس الحكومة".واعتبر النائب بالكتلة الديمقراطية أن الترفيع في نسبة الأداء على المرابيح للشركات المصدرة من 10 بالمائة إلى 18 بالمائة قبل البدء في تطبيق نسبة 13،5 بالمائة، التّي أقرّها قانون المالية لسنة 2019، "رسالة سلبية جدا للمستثمرين التونسيين والأجانب في ظل أخطر ازمة اقتصادية يعرفها العالم منذ سنة 1929.وفي ما يتعلّق بالاقتصاد الموازي أكد العجبوني "أن هذه المنظومة هي مؤسّسة قائمة الذات ولها تمثيليّة في البرلمان وتساهم في تمويل بعض الأحزاب والسياسيين".من جهة أخرى، طالب العجبوني، النائب عن دائرة تونس2، بإيجاد حلول سريعة لعدم تجاوب البنوك بالقدر الكافي لمنح القروض المضمونة من الدولة لصالح المؤسسات المتضررة من الجائحة الصحيّة.وانتقد بأسلوب ساخر الاجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2021 والمتعلّقة بالسياحة على غرار التخفيض في نسبة المعلوم على الاستهلاك المستوجب على العربات من نوع كواد واليخوت وزوارق النزهة واعتبره "إجراء ثوري ينقذ قطاع السياحة من أزمتها الخانقة".وبنفس النبرة الساخرة ذكر، أيضا، "الإجراء المتعلق بالفلاحة المتعلّق بتيسير اجراءات استرجاع معاليم التسجيل".من جهتها، ونبّهت النائبة سامية عبو إلى "أنّ من يحكم البلاد لوبيات اقتصاد تموّل الأحزاب وهم من بيدهم السلطة وتتعلق بهم شبهات تهريب وتهرب ضريبي ونهب وسرقة و والتوريد العشوائي ويتحكمون، أيضا، في ثروات البلاد وفي " فانة" النفط والرخام والغاز وغيره".و أضافت "إن وزارة التجارة تحكمها "مافيا" إذ وصل عجز الميزان التجاري الغذائي في موفى أكتوبر 2019 إلى 1344،5 مليون دينار بينما كان خلال الفترة ذاتها من 2018 في حدود 375،8 مليون دينار أيؤ بزيادة بأكثر من ألف مليون دينار".