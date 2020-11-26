بنزرت: افتتاح مركز نموذجي للتكوين المهني المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص في مجال النسيج

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تولى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش خلال زيارة عمل اداها اليوم الخميس الى ولاية بنزرت، افتتاح مركز نموذجي للتكوين المهني المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص الناشطة في قطاع النسيج والملابس بمدينة العالية، تم تركيزه بالتعاون بين الجامعة التونسية للنسيج والملابس والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وبالتنسيق مع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.وقال وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، خلال موكب الافتتاح الذي جرى بحضور سفير المانيا بتونس فريتز يونق ووالي بنزرت محمد قويدر بالخصوص، ان هذا المركز الأول من نوعه يهدف أساسا إلى تلبية حاجيات القطاع من الكفاءات والمهارات بما من شانه المساهمة في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية المنتصبة بالجهة والناشطة في قطاع النسيج والملابس وتحسين تشغيلية الشباب المنتدبين للعمل بالمؤسسات الشريكة والناشطة في قطاع النسيج والملابس.كما أكد ان هذا المركز يعد من التجارب النموذجية التي سيجري العمل على تعميمها قطاعيا وايضا بمختلف جهات البلاد، مشيرا الى أهمية دوره في ابراز جهود قطاع الإنتاج في خلق ديناميكية جديدة ترتكز على مقاربة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في محيطها المهني والاجتماعي عبر الرفع من القدرة التنافسيّة للقطاع وطنيا ودوليا من جهة وتحسين التشغيلية والرفع من نسبة التشغيل من جهة أخرى من خلال اكساب المنتفعين تكوينا ملائما ومنسجما مع الحاجيات الحقيقة والمباشرة للقطاع عموما.ومن جانبه بين رئيس لجنة التكوين بالجامعة التونسية للنسيج والملابس، الناطق الرسمي باسم الغرفة التجارية التونسية الألمانية غازي البيش ان هذه المبادرة تندرج في عمق عمل الجامعة والغرفة وشركائهما من تونس والخارج، مشيرا الى ان هذا المركز التكويني الجديد الذي تم إنجازه بشراكة فاعلة من قبل الجامعة التونسية للنسيج ووزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، سيشمل 28 مؤسسة مختصة في صناعات النسيج والملابس وستتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تمويل مختلف البرامج والأنشطة التكوينية به لمدة 3 سنوات.وستكون بداية السنة التكوينية لهذا المركز الجديد في غضون شهر جانفي 2021 وفق ما صرح به غازي البيش ملاحظا ان المركز سينفتح أيضا على عموم المهنيين والمواطنين الراغبين في الحصول على تكوين موجه في المجال والحصول على شهادة منظرة كما سيحتضن أصحاب الشهادات العليا صعبة الادماج لتمكينهم من معارف وشهادات تكوين توفر لهم فرص اندماج ناجحة في سوق الشغل محليا وجهويا وحتى بالخارج.وأشار رئيس المجلس الجهوي للتشغيل والي بنزرت محمد قويدر في تصريح اعلامي بالمناسبة الى ان هذا المركز التدريبي يندرج ضمن الاستراتيجية العملية التي تحرص الجهة على تفعيلها بالتعاون مع مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية، الرسمية منها والمنظماتية والمهنية والتكوينية، قصد استقطاب المنقطعين عن الدراسة وتوجيههم لمجالات التكوين المهني وايضا تحفيز بقية الفئات العمرية والاجتماعية من الشباب الباحث عن عمل للتوجه لمختلف مراكز التكوين الهامة المرتكزة بالجهة.وكان وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني اطلع خلال زيارته الى جهة بنزرت على نسق انجاز مشروع توسيع وإعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بمنزل بورقيبة الذي تقدمت أشغاله بنسبة 30 بالمائة وتبلغ كلفة إنجازه 5 مليون دينار، قبل التحول الى المركز القطاعي للتكوين بذات المنطقة للتعرف على مختلف برامجه التدريبية والتكوينية ومنها عملية تكوين وتأهيل موجه لفائدة 16 من خريجي المركز المنتدبين الجدد لفائدة مؤسسة اقتصادية في قطاع الصناعات البيترولية، في اطار انفتاح المركز على محيطه الاقتصادي.كما مثلت هذه الزيارة فرصة للاطلاع على اخر نتائج برنامج "إرادة" لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، من مشاريع مجددة محليا وجهويا ووطنيا وأيضا دوليا ومنها مشروع احداث منصة للتكوين الاشهادي للغواصين المحترفين في مجال اللحام تحت الماء المنجز من قبل مركز التكوين والتدريب المهني بمنزل بورقيبة بالتعاون مع الشركة التونسية للإصلاحات البحرية بمنزل بورقيبة والممول من قبل الاتحاد الأوروبي باعتمادات تناهز 2،7 مليون دينار، الى جانب مشروع تكوين فنيين مختصين في الربط بشبكات الغاز الطبيعي استعدادا لاستكمال ربط الجهة بالغاز الطبيعي، والمنجز من قبل مركز التكوين والتدريب المهني ببنزرت بالتعاون مع منظمة الأعراف ببنزرت ومركز التكوين والاتقان بالخليدية التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز بكلفة مالية تناهز 600 الف دينار.