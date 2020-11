Tunisie: Préparation Mondial Egypte 2021 - Liste des joueurs convoqués pour le premier stage

Liste des joueurs convoqués :



Le staff technique de l’équipe nationale Seniors Hommes a convoqué 20 joueurs pour participer en présence des joueurs évoluant à l’étranger. Ce stage aura lieu à Nabeul et à Hammamet du lundi 2 au samedi 7 novembre et s’inscrit dans le cadre de la semaine IHF (la semaine réservée aux sélections nationales dans le calendrier international). Il s’agit également du 4ème stage dans le cadre du programme de préparation pour le prochain Championnat du Monde prévue en Egypte du 13 au 31 janvier 2021 ainsi que le Tournoi Qualificatif au Jeux Olympiques qui aura lieu à Montpellier du 12 au 14 mars 2021.Tremblay – France : Mohamed Soussi (Demi-centre) et Marwen Chouiref (Pivot).Sélestat – France : Mehdi Harbaoui (Gardien).Al Ahly – Egypte : Oussema Jaziri (Arrière Gauche).Shabab Ahly Dubai : Mohamed Ridha Frad (Arrière Gauche).ES Tunis : Skander Zaied (Demi-centre), Youssef Maaref (Arrière Gauche), Hazem Bacha (Arrière Gauche) et Ramzi Majdoub (Ailier Droit) et Mohamed Ghazi Memmiche (Pivot).CS Sakiet Ezzit : Marwen Soussi (Gardien), Ghassen Toumi (Ailier Gauche), Wael Mzoughi (CS Sakiet Ezzit) et Achref Margheli (Arrière Droit).ES Sahel : Issam Rzig (Ailier Droit) et Mohamed Amine Darmoul (Demi-centre).Club Africain : Marwen Maggaiez (Gardien) et Mosbah Sanai (Arrière Gauche).AS Téboulba : Rami Fekih (Arrière Gauche).AS Hammamet : Islem Jebali (Pivot).Il est à note que le staff technique n’a pas pu convoquer l’arrière droit du CSM Dinamo Bucarest pour des raisons de confinement à son retour en Roumanie. L’arrière droit de Istres – France Oussema Hosni sera présent en Tunisie pour suivre un programme de rétablissement sous l’égide de Dr. Mondher Mbarek, le médecin de l’équipe nationale. Le pivot du club Slovaque Tatran Presov Jihed Jaballah, testé positif au Covid-19 la semaine dernière mais négatif hier le samedi, n’a pas pu rejoindre le groupe. Son coéquipier au club Slovaque, l’arrière droit Anouar Ben Abdallah, n’a pas pu assurer son voyage en Tunisie suite aux dernières décisions de l’Union Européenne en attendant la régularisation de sa situation administrative en Slovaquie.D’autre part, en attendant la confirmation de la Fédération Algérienne de Handball, notre sélection nationale pourra jouer 2 matchs amicaux avec son homologue algérienne sous la réserve de l’obtention d’une autorisation spéciale du gouvernement algérien pour quitter le territoire.15 janvier à 20H30 : Tunisie – Pologne17 janvier à 18H00 : Tunisie – Brésil19 janvier à 18H00 : Tunisie – EspagneTous les matchs auront lieu à la salle de la nouvelle capitale du Caire.Programme de nos matchs au Tournoi Qualificatif aux Jeux Olympique France 2021 (heure tunisienne) :12 mars à 18H30 : Tunisie – Portugal13 mars à 21H00 : Tunisie – France14 mars à 18H30 : Tunisie – CroatieTous les matchs auront lieu à Montpellier Arena