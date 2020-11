Panoro annonce le succès du forage du puits “Guebiba” et l’augmentation de sa production de brut en Tunisie

Panoro Energy a le plaisir dannoncer que le puits dvi Guebiba 10 (Gue-10AST) situ dans le champ ptrolier de Guebiba (Sfax) qui fait partie des concessions opres par la socit de Thyna Petroleum Services (" TPS ") a t for et achev avec succs.Le puits Gue-10AST a rencontr deux zones huile commerciales distinctes, avec des rsultats trs encourageants. Panoro annonce par la mme occasion que pendant le mois doctobre 2020, la production a dpass plusieurs reprises les 5 000 barils de brut par jour (bopd), avec des niveaux de production brute moyenne TPS pour le mois d'octobre ce jour de 4 850 b / j (Panoro net 29,4%), avant toute contribution venir de Gue-10AST.Un certain nombre d'activits de travaux sur puits prvues ont galement t menes bien, d'autres sont toujours en cours. John Hamilton, PDG de Panoro, a dclar: Nous flicitons l'ensemble des quipes de Panoro, ETAP et TPS pour l'troite collaboration sur le forage dvi russi du premier puits TPS au cours des 5 dernires annes. Au cours du mois daot, nous avons pu reprendre les activits oprationnelles reportes au cours du deuxime trimestre 2020 et les rsultats commencent maintenant tre rcolts, malgr des circonstances logistiques trs difficiles en raison de la pandmie actuelle.Lassociation ETAP-Panoro a port sa production d'environ 4 000 barils par jour au premier semestre environ 5 000 b / j actuellement. De nouvelles activits de travaux sur puits sont galement en cours et nous sommes impatients de continuer gnrer une croissance des actifs oprs par TPS pour le compte de lassociation. Les travaux de forage dvi du puits Gue-10A ont t accomplis avec le CTF Rig-06 et ont rencontr un important intervalle dans la partie suprieure du rservoir dit Douleb , ce qui reprsente une opportunit de dveloppement futur extrmement intressante. La dviation a ensuite pntr dans le rservoir plus profond dit Bireno , qui s'est avr tre porteur d'huile et globalement conforme aux attentes.Le rservoir Bireno sera produit en premier, en attendant le dveloppement futur du Douleb. Le puits est maintenant temporairement ferm tandis que la plate-forme de forage est dmobilise de l'emplacement du puits, qui devrait tre mis en production la mi-novembre. En temps voulu, aprs l'puisement du Bireno, le rservoir Douleb sera produit et devrait fournir des taux de production levs pendant un certain nombre d'annes. Il sagit du premier puits for TPS depuis 2015, refltant la volont de Panoro et de son estimable partenaire ETAP daugmenter la production de cet important ensemble de champs ptroliers formant les concessions opres par TPS.