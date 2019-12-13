سُبل تعزيز التعاون بين تونس ومجلس أوروبا في مجال الديمقراطية والقانون محور لقاء كاتب الدولة للخارجية مع رئيس لجنة البندقية

Vendredi 13 Decembre 2019



باب نات

- استقبل كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، رئيس لجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون) التابعة لمجلس أوروبا،وذلك في إطار زيارة العمل التي يؤديها لتونس يومي 12 و13 ديسمبر الجاري.ولقد كان اللقاء فرصة تطرق خلالها الطرفان إلى سُبل تعزيز التعاون بين تونس ومجلس أوروبا خاصة في مجال الديمقراطية والقانون على غرار تنظيم الانتخابات واستكمال إرساء الهياكل الدستورية في تونس وتدعيم المؤسسات بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية.كما أكد رئيس لجنة البندقية على استعداد مجلس أوروبا لمواصلة معاضدة مجهودات تونس من أجل تدعيم مسار الانتقال الديمقراطي والاقتصادي خاصة في إطار تبادل التجارب والخبرات من أجل تعزيز القدرات التونسية في المجالات ذات الصلة.ومن جهته، عبر كاتب الدولة للشؤون الخارجية عن ارتياحه لمستوى التعاون بين تونس ومجلس أوروبا في إطار المرحلة الثالثة لبرنامج الشراكة والتعاون جنوب III وتطلعه لمزيد تدعيمه في إطار الإعداد للمرحلة الرابعة لهذا البرنامج بما يتماشى مع أولويات الجانب التونسي وتفرد التجربة الديمقراطية في محيطها الإقليمي.