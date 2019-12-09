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أريانة: أضرار طفيفة لاحدى قاعات التدريس بمدرسة ابتدائية في برج الوزير جراء اضرام النار فيها

Lundi 09 Decembre 2019

Lundi 09 Decembre 2019
وات - عمد مجهولون ليلة أمس الأحد إلى إضرام النار بخزانة تابعة لاحدى قاعات التدريس بالمدرسة الابتدائية التعمير5 ببرج الوزير في معتمدية سكرة من ولاية أريانة مما تسبّب في أضرار طفيفة دون تسجيل اصابات بشرية وفق ما صرّحت به اليوم الاثنين المندوبة الجهوية للتربية باريانة دلندة المباركي لصحفية (وات) .

وأكّدت المباركي ان "مدير المدرسة الابتدائية التعمير 5 فوجئ لدى قدومه صباح اليوم الاثنين بوجود خلع في ابواب قاعات التدريس الثلاث وبقايا رماد بخزانة للمربّين بإحداها وتحوي الكراسات وعديد الملفات المخصصة للمناهج التعليمية مما استوجب ايقاف الدروس بالفترة الصباحية وإعلام السلطات الامنية والجهوية بالحادثة".
وأشارت المباركي في جانب آخر الى استئناف الدروس بشكل طبيعي بالمدرسة الابتدائية التي شهدت الواقعة بعد الانتهاء من المعاينات وفتح تحقيق امني في الغرض للوقوف على أسباب وملابسات الحادثة "التخريبية، فضلا عن التعهّد بقاعة التدريس لازالة اثار السنة اللهب التي طالت بالخصوص السقف والجدران بطلائها وتنظيفها خلال الاسبوع الجاري.


  
  
     
  

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