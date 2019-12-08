عرض ''المخازنية حضروا'' يصنع الفرجة بقابس

Dimanche 08 Decembre 2019



وات

- غصت ساحة سوق المنزل بقابس، مساء أمس السبت، بالمواطنين الذي توافدوا على المكان لمتابعة العرض الصوفي "المخازنية حضروا "، وهو عمل من إنتاج وإخراج الفنان محمد علي بن جمعة.هذا العرض الذي امتد على مدى ساعة ونصف، قدم بشكل فيه الكثير من التجديد والحرفية مجموعة من الأغاني الصوفية التي تفاعل معها الجمهور ومن هذه الأغاني " نبع الايمان " و" صلى عليك الله " و " محمد يا رسوال الله".ولعل مازاد في نجاح هذا العرض الذي قاده الفنان عادل بندقة والذي قضى معه الجمهور وقتا ممتعا، هي الموسيقى والايقاع واللباس والأضواء التي استعملت فيه والتي زادت المكان سحرا وجمالا.وقد جاء تنظيم هذا العرض في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لانبعاث جمعية إحياء وهي جمعية جمعت مجموعة من أبناء المنطقة الذين انطلقت معهم عملية إحياء سوق المنزل قبل أن تتوسع هذه المبادرة وتشمل العديد من أحياء هذا الحي القديم الذي دهنت ابواب المساكن والمتاجر الموجودة فيه بلون موحد هو اللون الأصفر وتم تزيين جدران تلك المساكن والمتاجر بأصص تحمل نباتات نباتات زينة مختلفة.