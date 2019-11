مشاركة تونس في الندوة رفيعة المستوى للشراكة مع إفريقيا ببرلين

Mardi 19 Novembre 2019



باب نات







- بتكليف من رئيس الجمهورية، ترأس كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي، الوفد التونسي المشارك في الندوة رفيعة المستوى للشراكة مع إفريقيا في إطار مبادرة "الميثاق مع إفريقيا " Compact with Africa، التي انتظمت ببرلين يوم 19 نوفمبر 2019، بإشراف المستشارة الألمانية أنجبلا ميركل وبحضور عدد من رؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية الشركاء في هذا الميثاق منها المغرب ومصر و إثيوبيا وبوركينا فاسو والكوت دي فوار وغانا وغينيا ورواندا والسنيغال والطوغو.وتهدف مبادرة "الميثاق مع إفريقيا" Compact with Africa التي أطلقتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين سنة 2017 إلى تشجيع الاستثمار الخاص ودفع التنمية وتوفير مواطن الشغل في البلدان الإفريقية.وألقى صبري باش طبجي بهذه المناسبة كلمة أكّد من خلالها أن بلادنا تواصل بثبات ترسيخ مسارها الديمقراطي من خلال تكريس مبادئ دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة وشفافة. كما أكّد على عزم تونس المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الضرورية قصد تحقيق الانتقال الاقتصادي المنشود بما يستجيب للتحديات الإقتصادية والإجتماعية الراهنة ولتطلعات شبابها للتشغيل والتنمية.ونوه كاتب الدولة بالنجاحات التونسية في مجال تعزيز الأمن وتكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة وتحسين مناخ الاستثمار حيث أحرزت بلادنا تقدما للسنة الثانية على التوالي في تقرير البنك العالمي " Doing Business"، مثمنا علاقات الصداقة العريقة بين تونس وألمانيا والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما اشاد في هذا الإطار بآليات الدعم والتمويل التي توفرها الحكومة الألمانية لتشجيع الاستثمار والشراكة مع الدول الإفريقية، معتبرا أن انخراط تونس منذ 2017 في المبادرة الألمانية "الميثاق مع إفريقيا" يؤكّد ما تزخر به القارة الإفريقية من فرص واعدة للتعاون والإستثمار ويترجم التطلع المشترك إلى العمل من أجل مزيد دفع الإستثمارالخاص في إفريقيا في إطار شراكة مبنية على المنفعة المتبادلة.