إعادة الحياة لبعض المصانع في الحوض المنجمي محور لقاء رئيس الحكومة بوفد من المجتمع المدني من ولاية قفصة

Jeudi 14 Novembre 2019
باب نات - التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة وفدا من المجتمع المدني كان قد استقبله رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم لمعالجة جملة من المطالب الاجتماعية و الاقتصادية المتعلقة بجهة قفصة خاصة المتصلة بقطاع الفسفاط.
وصرحت زكيّة الأطرش باسم المجموعة بأنّ اللقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد جاء مباشرة بعد لقاء مع رئيس الجمهورية ومثّل فرصة لطرح جملة من المواضيع التي تخص الجهة، مؤكدة ان هذا الوفد هو وفد من المجتمع المدني وأن هذا التحرك ليس وراءه الأحزاب وانما هو تحرك لمجموعة من الافراد تغار على منطقتها وجهتها.
وبشّرت المتحدثة أهالي مدينة قفصة والمعتصمين أن رئيس الحكومة سيعيد الحياة الى عدد من المعامل الموجودة في المتلوي وفي أم العرائس وهذا بالتعاون مع أهالي المنطقة.
وأضافت المتحدثة باسم الوفد ان شركة فسفاط قفصة وشركة السكك الحديدية اذا عادوا الى العمل فإن هناك نسبة من عائدات الفسفاط ستعود الى ولاية قفصة وفي هذا الاطار دعت شباب الولاية الى التعقل حتى يعود الانتاج إلى ما كان عليه في السابق وبذلك تعود الفائدة على المنطقة ويتم حل عديد الاشكالات.
اقرأ أيضا: ''استئناف إنتاج الفسفاط وضرورة إصلاح السكك الحديدية في قفصة'' أبرز محاور لقاء رئيس الدولة بوفد من المجتمع المدني
كما أفادت المتحدثة بأنه تم اثارة ملف المعبر الحدودي لمنطقة أم القصاب مع رئيس الحكومة مؤكدة بانه سيمثل انجازا للمنطقة، مطمئنة أصحاب الشهائد العليا بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيعمل على ايجاد حلول مع البنوك لتمويل المشاريع الخاصة.
وصرحت زكيّة الأطرش باسم المجموعة بأنّ اللقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد جاء مباشرة بعد لقاء مع رئيس الجمهورية ومثّل فرصة لطرح جملة من المواضيع التي تخص الجهة، مؤكدة ان هذا الوفد هو وفد من المجتمع المدني وأن هذا التحرك ليس وراءه الأحزاب وانما هو تحرك لمجموعة من الافراد تغار على منطقتها وجهتها.
وبشّرت المتحدثة أهالي مدينة قفصة والمعتصمين أن رئيس الحكومة سيعيد الحياة الى عدد من المعامل الموجودة في المتلوي وفي أم العرائس وهذا بالتعاون مع أهالي المنطقة.
وأضافت المتحدثة باسم الوفد ان شركة فسفاط قفصة وشركة السكك الحديدية اذا عادوا الى العمل فإن هناك نسبة من عائدات الفسفاط ستعود الى ولاية قفصة وفي هذا الاطار دعت شباب الولاية الى التعقل حتى يعود الانتاج إلى ما كان عليه في السابق وبذلك تعود الفائدة على المنطقة ويتم حل عديد الاشكالات.
اقرأ أيضا: ''استئناف إنتاج الفسفاط وضرورة إصلاح السكك الحديدية في قفصة'' أبرز محاور لقاء رئيس الدولة بوفد من المجتمع المدني
كما أفادت المتحدثة بأنه تم اثارة ملف المعبر الحدودي لمنطقة أم القصاب مع رئيس الحكومة مؤكدة بانه سيمثل انجازا للمنطقة، مطمئنة أصحاب الشهائد العليا بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيعمل على ايجاد حلول مع البنوك لتمويل المشاريع الخاصة.
En continu
- Hier 21:25 ترامب يستقبل أردوغان في البيت الأبيض
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:42
|17:13
|14:51
|12:11
|06:56
|05:27
|
17°
|17°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|17°-15
|21°-14
|24°-11
|17°-11
|19°-10
Follow @babnet_Tunisie
(107 648) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 96 663) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 885) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 256) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 90 165) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 424) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 552) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 354) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 802) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 805) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 083) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 990) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 971) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 480) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 266) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 369) لطفي العبدلي.. تحت النار !
( 51 571) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 167) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 077) قيس سعيّد : الوحي نزل على الرّسول
( 47 963) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
Par:essoltan (France )
Sur: سعيد الجزيري: لم نصوّت للغنوشي ...وصدمت من تصرّف عبير موسي