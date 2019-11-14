إعادة الحياة لبعض المصانع في الحوض المنجمي محور لقاء رئيس الحكومة بوفد من المجتمع المدني من ولاية قفصة

Jeudi 14 Novembre 2019



باب نات

- التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة وفدا من المجتمع المدني كان قد استقبله رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم لمعالجة جملة من المطالب الاجتماعية و الاقتصادية المتعلقة بجهة قفصة خاصة المتصلة بقطاع الفسفاط.وصرحت زكيّة الأطرش باسم المجموعة بأنّ اللقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد جاء مباشرة بعد لقاء مع رئيس الجمهورية ومثّل فرصة لطرح جملة من المواضيع التي تخص الجهة، مؤكدة ان هذا الوفد هو وفد من المجتمع المدني وأن هذا التحرك ليس وراءه الأحزاب وانما هو تحرك لمجموعة من الافراد تغار على منطقتها وجهتها.وبشّرت المتحدثة أهالي مدينة قفصة والمعتصمين أن رئيس الحكومة سيعيد الحياة الى عدد من المعامل الموجودة في المتلوي وفي أم العرائس وهذا بالتعاون مع أهالي المنطقة.وأضافت المتحدثة باسم الوفد ان شركة فسفاط قفصة وشركة السكك الحديدية اذا عادوا الى العمل فإن هناك نسبة من عائدات الفسفاط ستعود الى ولاية قفصة وفي هذا الاطار دعت شباب الولاية الى التعقل حتى يعود الانتاج إلى ما كان عليه في السابق وبذلك تعود الفائدة على المنطقة ويتم حل عديد الاشكالات.كما أفادت المتحدثة بأنه تم اثارة ملف المعبر الحدودي لمنطقة أم القصاب مع رئيس الحكومة مؤكدة بانه سيمثل انجازا للمنطقة، مطمئنة أصحاب الشهائد العليا بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيعمل على ايجاد حلول مع البنوك لتمويل المشاريع الخاصة.