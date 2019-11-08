تونس تختار شعار ''التثقيف العلاجي لمرضى السكري وعائلاتهم'' للاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري لسنة 2019

Vendredi 08 Novembre 2019



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- اختارت تونس هذه السنة شعار "التثقيف العلاجي لمرضى السكري وعائلاتهم"، للاحتفال كسائر بلدان العالم باليوم العالمي لمرضى السكري، الموافق ليوم 14 نوفمبر من كل سنة، وذلك لتأكيد دور التفاعل الايجابي بين مرضى السكري ومهنيي الصحة المكلفين بالإشراف على علاجهم ومتابعتهم، وابراز أهمية دور العائلة في انجاح الرعاية والعلاج وضمان التعايش مع المرض والتوقي من مضاعفاته الخطيرة.ويعتبر التثقيف العلاجي مقاربة رعائية اساسية ترتكز على عدة تدخلات لها علاقة بإكساب مرضى السكري وعائلاتهم المعلومات والمهارات الاساسية للتعامل الايجابي مع المرض، وذلك بالإرشاد والتوجيه والتثقيف حول المرض والعلاج والمتابعة ليتمكن من التوقي من المضاعفات والتمتع بالحياة بصفة طبيعية، حسب وثيقة صادرة اليوم الجمعة عن ادارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.وتتمحور تدخلات التثقيف العلاجي لمرضى السكري وعائلاتهم حول التعرف على عوامل اختطار المرض وسبل التوقي منه، وتقبل المرض عند اكتشاف الاصابة به وعدم اللامبالاة به، وأهمية الالتزام باعتماد نمط عيش سليم (التغذية السليمة والمتوازنة المراعية للمرض والنشاط البدني المنتظم ومكافحة عوامل الاختطار كالتدخين).كما يتركز التثقيف العلاجي لهذه الفئة من المرضى على أهمية الالتزام بالعلاج الدوائي وأخذه في مواعيده، وإشراك العائلة في الاحاطة بالمريض من الناحية النفسية والرعائية والمتابعة، واكساب المريض والعائلة المهارة اللازمة للمتابعة الذاتية لقياس نسب السكري في الدم وفي البول والتعامل مع الدواء.ويشمل أيضا اهمية متابعة المرض والعلاج من خلال الالتزام بالمواعيد المحددة مع الطبيب المباشر ومهنيي الصحة المشرفين على عملية العلاج والمتابعة عبر القيام بالتحاليل البيولوجية قبل العيادة المبرمجة وعيادة اخصائي التغذية والعيادات المختصة لتقصي المضاعفات.وبرمجت وزارة الصحة بهذه المناسبة عديد الانشطة التحسيسية والتثقيفية والأيام المفتوحة حول السكري ورعايته والوقاية من مضاعفاته، وذلك بالتنسيق والاشتراك مع عدد من القطاعات الاخرى والجمعيات العلمية والمدنية بالجهات.ومن بين الأنشطة المبرمجة، تنظيم يوم وطني مفتوح بمساحة تجارية كبرى بالعاصمة بتاريخ 17 نوفمبر الجاري لتقصي السكري لدى العموم، وتحسيس وتثقيف مرضى السكري وعائلاتهم حول المرض وعلاجه وسبل التوقي من مضاعفاته.