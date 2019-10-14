Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Fi Yom Walila  

النادي الصفاقسي : تعيين عبد الحي بن سلطان مدربا مساعدا

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
وات - افاد النادي الرياضي الصفاقسي على صفحته الرسمية على فايسبوك امس الاحد انه قرر تعيين عبد الحي بن سلطان في خطة مدرب مساعد للفريق الأول لكرة القدم .
وقد التحق بن سلطان مباشرة بفريقه الجديد في مقر تربصه بمرسى القنطاوي في حمام سوسة .



وكان النادي الصفاقسي قد اعلن في وقت سابق عن تعيين فتحي الجبال (مدرب الفتح السعودي) على راس الاطار الفني للفريق الاول وذلك خلفا للمونتنيغري "نيبوشا" .
وقد تمت اقالة نيبوشا يوم 16 سبتمبر الماضي بعد الهزيمة 1-3 أمام بارادو الجزائري لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كاس الكنفيدرالية .
وسبق لجبال تدريب النادي الصفاقسي خلال فترة قصيرة في نهاية الموسم المنقضي وقاده لنهائي الكأس بعد الفوز على الترجي الرياضي في نصف النهائي بركلات الترجيح.
ويشار الى ان النادي الصفاقسي كان قد تخلى الاسبوع الماضي عن وسيم معلى الذي تولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت على اثر إقالة نيبوشا .
يذكر ان النادي الصفاقسي تعادل مع هلال الشابة (1-1) في اللقاء الودي الذي دار بينهما امس الاحد بسوسة في اطار الاعداد للمقابلات القادمة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى.
وسيحل فريق عاصمة الجنوب ضيفا على النادي البنزرتي في الجولة الخامسة من البطولة المقررة يومي 23 و 24 اكتوبر الجاري .

  
  
     
  
cadre-176181abf4cce3c6b2bcd9fa55d93059-2019-10-14 17:42:04






0 de 0 commentaires pour l'article 190985



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 14 أكتوبر 2019 | 15 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:13 17:47 15:17 12:12 06:25 04:59
26°
 26° % 69 :الرطــوبة
تونــس 21°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
26°-2127°-2024°-1926°-1827°-20
  • Avoirs en devises
    18537,5

  • (14 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,14431 DT        1$ =2,85335 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct)   1451,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571074554|190985 247|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires