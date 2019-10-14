النادي الصفاقسي : تعيين عبد الحي بن سلطان مدربا مساعدا

Lundi 14 Octobre 2019
وات - افاد النادي الرياضي الصفاقسي على صفحته الرسمية على فايسبوك امس الاحد انه قرر تعيين عبد الحي بن سلطان في خطة مدرب مساعد للفريق الأول لكرة القدم .
وقد التحق بن سلطان مباشرة بفريقه الجديد في مقر تربصه بمرسى القنطاوي في حمام سوسة .
وكان النادي الصفاقسي قد اعلن في وقت سابق عن تعيين فتحي الجبال (مدرب الفتح السعودي) على راس الاطار الفني للفريق الاول وذلك خلفا للمونتنيغري "نيبوشا" .
وقد تمت اقالة نيبوشا يوم 16 سبتمبر الماضي بعد الهزيمة 1-3 أمام بارادو الجزائري لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كاس الكنفيدرالية .
وسبق لجبال تدريب النادي الصفاقسي خلال فترة قصيرة في نهاية الموسم المنقضي وقاده لنهائي الكأس بعد الفوز على الترجي الرياضي في نصف النهائي بركلات الترجيح.
ويشار الى ان النادي الصفاقسي كان قد تخلى الاسبوع الماضي عن وسيم معلى الذي تولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت على اثر إقالة نيبوشا .
يذكر ان النادي الصفاقسي تعادل مع هلال الشابة (1-1) في اللقاء الودي الذي دار بينهما امس الاحد بسوسة في اطار الاعداد للمقابلات القادمة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى.
وسيحل فريق عاصمة الجنوب ضيفا على النادي البنزرتي في الجولة الخامسة من البطولة المقررة يومي 23 و 24 اكتوبر الجاري .
وقد التحق بن سلطان مباشرة بفريقه الجديد في مقر تربصه بمرسى القنطاوي في حمام سوسة .
وكان النادي الصفاقسي قد اعلن في وقت سابق عن تعيين فتحي الجبال (مدرب الفتح السعودي) على راس الاطار الفني للفريق الاول وذلك خلفا للمونتنيغري "نيبوشا" .
وقد تمت اقالة نيبوشا يوم 16 سبتمبر الماضي بعد الهزيمة 1-3 أمام بارادو الجزائري لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كاس الكنفيدرالية .
وسبق لجبال تدريب النادي الصفاقسي خلال فترة قصيرة في نهاية الموسم المنقضي وقاده لنهائي الكأس بعد الفوز على الترجي الرياضي في نصف النهائي بركلات الترجيح.
ويشار الى ان النادي الصفاقسي كان قد تخلى الاسبوع الماضي عن وسيم معلى الذي تولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت على اثر إقالة نيبوشا .
يذكر ان النادي الصفاقسي تعادل مع هلال الشابة (1-1) في اللقاء الودي الذي دار بينهما امس الاحد بسوسة في اطار الاعداد للمقابلات القادمة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى.
وسيحل فريق عاصمة الجنوب ضيفا على النادي البنزرتي في الجولة الخامسة من البطولة المقررة يومي 23 و 24 اكتوبر الجاري .
En continu
- 13:44 صور بألف معنى
- 11:42 الشعب يقود ثورة الصندوق
- Hier 23:18 قيس سعيد و وصية موسى عليه السلام لأخيه هارون
- Hier 23:10 آلاف التونسيين يحتفلون بفوز قيس سعيد
- Hier 22:51 الشاهد يهنئ قيس سعيد بالفوز بالرئاسة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:13
|17:47
|15:17
|12:12
|06:25
|04:59
|
26°
|26°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|26°-21
|27°-20
|24°-19
|26°-18
|27°-20
Follow @babnet_Tunisie
(202 741) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(186 183) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 462) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(146 422) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(126 118) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 599) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 085) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 88 409) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 85 781) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 82 972) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 75 762) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 67 254) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 293) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 263) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 070) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 366) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 63 188) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 971) خطير جدا.. C'est très grave
( 56 555) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 422) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
Par:mandhouj (France )
Sur: زياد الهاني وجوهر بن مبارك يعلنان فوز قيس سعيّد بالرئاسة فوزا ساحقا