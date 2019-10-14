النادي الصفاقسي : تعيين عبد الحي بن سلطان مدربا مساعدا

Lundi 14 Octobre 2019



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- افاد النادي الرياضي الصفاقسي على صفحته الرسمية على فايسبوك امس الاحد انه قرر تعيين عبد الحي بن سلطان في خطة مدرب مساعد للفريق الأول لكرة القدم .وقد التحق بن سلطان مباشرة بفريقه الجديد في مقر تربصه بمرسى القنطاوي في حمام سوسة .وكان النادي الصفاقسي قد اعلن في وقت سابق عن تعيين فتحي الجبال (مدرب الفتح السعودي) على راس الاطار الفني للفريق الاول وذلك خلفا للمونتنيغري "نيبوشا" .وقد تمت اقالة نيبوشا يوم 16 سبتمبر الماضي بعد الهزيمة 1-3 أمام بارادو الجزائري لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كاس الكنفيدرالية .وسبق لجبال تدريب النادي الصفاقسي خلال فترة قصيرة في نهاية الموسم المنقضي وقاده لنهائي الكأس بعد الفوز على الترجي الرياضي في نصف النهائي بركلات الترجيح.ويشار الى ان النادي الصفاقسي كان قد تخلى الاسبوع الماضي عن وسيم معلى الذي تولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت على اثر إقالة نيبوشا .يذكر ان النادي الصفاقسي تعادل مع هلال الشابة (1-1) في اللقاء الودي الذي دار بينهما امس الاحد بسوسة في اطار الاعداد للمقابلات القادمة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى.وسيحل فريق عاصمة الجنوب ضيفا على النادي البنزرتي في الجولة الخامسة من البطولة المقررة يومي 23 و 24 اكتوبر الجاري .