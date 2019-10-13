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رئاسية 2019.. المترشحان قيس سعيد ونبيل القروى، يدليان بصوتيهما

Dimanche 13 Octobre 2019

Dimanche 13 Octobre 2019
وات - أدليا المترشحان قيس سعيد ونبيل القروى، صباح اليوم الأحد بصوتيهما، في الدور الثانى للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وأدى سعيد وهو مرشح مستقل واجبه الانتخابي، بالمدرسة الإبتدائية بمنطقة حي النصر (ولاية أريانة)، مرفوقا بزوجته.

وقال عقب خروجه من مكتب الاقتراع، أتوجه الى التونسيين والتونسيات حتى يواصلوا مسيرتهم في صناعة تاريخ جديد، وأقول لهم لا تحتكموا إلا لضمائركم وأنتم قادرون وستحققون ما تريدون".

وأدلى المترشح نبيل القروي، وهو رئيس حزب قلب تونس، بواجبه الانتخابي، بالمدرسة الابتدائية البحيرة 1 بالعاصمة، مرفوقا بزوجته.

ودعا في تصريح اعلامي التونسيين إلى الإقبال على مكاتب الاقتراع بكثافة وممارسة حقهم الانتخابي، معتبرا أن اليوم حاسم في تاريخ تونس وسيحدّد مصير البلاد للسنوات الخمس القادمة.
ويشار إلى أن قيس سعيد ونبيل القروى مرا إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بنسبة 18,40 بالمائة من الأصوات لسعيد، و 15,85 بالمائة من الأصوات للقروى.

  
  
     
  
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