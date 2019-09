Des Marques internationales et locales s’allient avec Jumia pour lancer Jumia Mall

Lundi 16 Septembre 2019



Communiqué de Presse -

Jumia, le leader panafricain de l’e-commerce, vient d'annoncer l’ouverture de “Jumia Mall”, un nouvel espace dédié uniquement aux grandes marques. Pour son lancement, Jumia offre plus de 30 boutiques officielles, devenant ainsi l’un des plus grands centre commerciaux en Tunisie. Selon Mr Elyes Jeribi, CEO Jumia Tunisie, en collaborant avec ses marques couvrant différents secteurs, “Jumia Mall” propose une expérience unique aux visiteurs qui ont accès à leur marques favorites directement via leur boutiques officielles sur Jumia.Pour le lancement de Jumia Mall et durant toute cette semaine, les consommateurs de jumia.com.tn pourrons bénéficier de plusieurs surprises à savoirs des ventes flash avec des réductions et plus de 1000 codes promos sur des marques telles que Lacoste, Yves Rocher, Evertek, Bomi etc. Jumia Mall offre également un retour gratuit de la commande pendant 15 jours.