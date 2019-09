Tunisiar: baisse de trafic de 20.9% en d’août 2019

Lundi 09 Septembre 2019



Communiqué de Presse -

La tendance constatée en juillet se poursuit sur le mois d’août puisque la compagnie Tunisiar a opté pour une maîtrise en amont de sa production sur les mois de l'été par l'annulation anticipée de plus de 750 vols, il en résulte une baisse de trafic de 20.9% sur le mois d’août 2019 et ce, par rapport à la même période de l’année 2018.-Le trafic toutes activités confondues est passé de 473 120 à 374 285 passagers.- Le trafic régulier a enregistré une diminution de 16.2%, passant de 362 908 à 304 089 passagers.- Le trafic charter a baissé de 32.1% passant de 74 425 à 50 521 passagers.- Le coefficient de remplissage toutes activités est en régression de 3.2 pts, passant de 77.2% en juillet 2018 à 74.0% en août 2019.Sur le plan des principaux marchés de Tunisair, selon le découpage géographique et en matière de trafic régulier, il convient de signaler ce qui suit :- Les pays du Moyen Orient, dont la part de trafic passagers est de 8.6%, ont enregistré une progression de 6.5%.- L’Amérique du Nord (Montréal), dont la part de trafic passagers est de 2.4%,a enregistré une baisse de 4.3%.- Les pays Européen, cumulant une part de trafic passagers de 77.2%, ont enregistré une baisse de 16.0%.- Les pays Africains, cumulant une part de trafic passagers de 11.9%, ont enregistré une baisse de 30.1%.La ponctualité de la flotte TU est en amélioration, passant de 32% en août 2018 à 36% en août 2019 soit une progression de 4 points.Ainsi et selon les tranches horaires, les retards du mois d’août se répartissent comme suit:· Une baisse de 24% des vols qui ont subi un retard supérieur à 15 minutes;· Une baisse de 39% des vols qui ont subi un retard supérieur à 1h.· Une baisse de 45% des vols qui ont subi un retard supérieur à 3h. Ainsi 8.4% des passagers transportés durant le mois d'août 2019 ont subi un retard supérieur à 3h contre 12% des passagers transportés en août 2018.