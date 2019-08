Facebook étend son programme de vérification des faits par des tiers à la région mena

Mercredi 28 Août 2019



Communiqu de Presse -

Nashwa Aly, responsable des politiques publiques du rseau social Facebook pour le Moyen-Orient et lAfrique du Nord, a affirm: Nous reconnaissons les implications des fausses informations sur Facebook et nous nous engageons faire un meilleur travail dans notre lutte. Plus de 187 millions de personnes utilisent Facebook chaque mois au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Cest donc une responsabilit quon prend trs au srieux, et nous sommes dtermins poursuivre la lutte contre la dsinformation sur notre plate-forme.

Facebook a annonc aujourdhui lexpansion de son programme de vrification des faits par des tiers au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour couvrir le contenu en franais, en partenariat avec lAgence France-Presse (AFP) MENA. LAFP examinera et notera la prcision des actualits sur Facebook, y compris les photos et les vidos. Lorsquun vrificateur de faits tiers juge une information fausse, elle apparatra plus bas dans le fil dactualit, ce qui rduira considrablement sa diffusion.Comme tous les partenaires Facebook du programme dans le monde, AFP est certifie par lorganisme indpendant International Fact-Checking Network. Les enquteurs francophones de lAFP utiliseront lexpertise supplmentaire des bureaux de journalisme locaux dans la rgion MENA pour vrifier les contenus en franais sur Facebook et suivront un ensemble de critres standards pour dterminer la vracit des publications.Lorsque des vrificateurs de faits indpendants rdigent des articles donnant davantage dinformations, Facebook les affichera dans la section Articles Connexes immdiatement en dessous de la publication dans le fil dactualit. Les administrateurs de page et les utilisateurs de Facebook recevront galement des notifications sils essaient de partager une information ou en ont dj partag une qui a t juge fausse, ce qui permet aux utilisateurs de dcider eux-mmes de ce quil faut lire, croire et partager.Ce programme sinscrit dans le cadre de travail en trois tapes de Facebook visant amliorer la qualit et lauthenticit des rcits dans le fil dactualit. Facebook supprime les comptes et les contenus enfreignant les Standards de la communaut ou les rgles publicitaires, rduit la diffusion de fausses actualits et de contenus non authentiques tels que le clickbait et informe les utilisateurs en leur donnant plus de contexte sur les messages quils voient.Le programme de vrification des faits de Facebook, qui couvre dsormais du contenu dans plus de 40 langues travers le monde, sappuie galement sur le feedback de la communaut Facebook, en tant que signal permettant de remonter des informations potentiellement fausses aux vrificateurs de faits.Le programme de vrification des faits par des tiers a t lanc par Facebook en dcembre 2016 et compte dsormais plus de 50 partenaires, dont lAFP. En tant que partenaire mdia majeur du programme, AFP apporte lexpertise approfondie du journalisme local en capitalisant sur ses bureaux largement rpandus dans la rgion MENA pour vrifier les contenus en franais sur Facebook.