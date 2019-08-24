اريانة: المؤتمر الجهوي لحركة الشعب يطرح تحديات الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة

Samedi 24 Août 2019



وات

- طرح المؤتمر الجهوي لحركة الشعب باريانة "تحديات الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية المرتقبة واهمية اعادة هيكلة الحزب لتوحيد الرؤى والبرامج للمساهمة بفاعلية في تغيير المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن نحو الافضل".وكانت حركة الشعب قد نظمت مؤتمرها الجهوي باريانة اليوم السبت بمنتزه بئر بلحسن في محاولة "للتنظم من جديد على ضوء المستجدات الحاصلة في مختلف الميادين والقطاعات بهدف التوصل الى وضع استراتيجية عمل واضحة تساهم في التغيير الذي اصبح ضروريا لانقاذ البلاد من الوضع المتردي الذي تعيشه" وفق ما صرح به عضو المكتب السياسي للحركة المنصف بوزازي ل(وات).وكان بوزازي قد اكد لدى لقائه بقواعد حركة الشعب (فرع اريانة) ان الهدف من اعادة الهيكلة داخل الحزب "حسم المواقف وتوحيد البرامج والرؤى والاستعداد للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة وخاصة الانتخابات التشريعية لتكون الحركة من ضمن القوى الفاعلة في طرح المقترحات والحلول الكفيلة بتحسين الاوضاع المعيشية للشعب وتنقية الاجواء السياسية التي تعرف العديد من التقلبات والهزات وهو ما من شانه ان يؤثر سلبا على المجتمع التونسي" وفق تعبيره.واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الشعب "ان الاحزاب السياسية في تونس معنية بالسلطة والفعل الحزبي يبقى ارقى درجات الفعل المدني على شرط ان تكون الاحزاب صادقة في توجهاتها ولديها من الوطنية التي تمكنها من المحافظة على التوازنات العامة للبلاد مثلما تعمل على تثمين المدخرات الطبيعية مع الاصطفاف كليا الى جانب الشعب في دفاعه عن السيادة الوطنية والدولة المدنية ".ودعا عضو المكتب السياسي منخرطي حركة الشعب الى التمسك بمبادئ الديمقراطية في اختيار القيادات والاعضاء في مختلف المواقع الوطنية والجهوية والمحلية والاعتماد على الكفاءات والقدرات الشبابية والنسائية لرسم ملامح الخارطة الحزبية في تفاعلها مع كافة القوى السياسية بكل اقتدار ومسؤولية بعيدا عن الشعارات والممارسات القائمة على المصالح الضيقة وحب الذات" حسب تعبيره.