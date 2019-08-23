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سليانة: قطار يدهس ثلاثيني وحالته حرجة بمعتمدية بوعرادة

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
وات - جدّ مساء اليوم الجمعة حادث مرور تمثل في تعرض شخص يبلغ من العمر 31 سنة الى عملية دهس من قبل قطار بالمنطقة الصناعية بمعتمدية بوعرادة (ولاية سليانة) حسب ما صرح به مصدر من الحرس الوطني لـ (وات) بالجهة ّ.

من جهته أكد مدير المستشفى الجهوي بسليانة، كمال العجمي، أن "حالة المصاب حرجة وقد اصيب بعدة كسور بكامل جسمه".


يذكر ان معتمدية بوعرادة شهدت يومي 4 و5 اوت الجاري،عمليتي دهس من قبل قطار راح ضحيتها شخصان احدهما كان على متن جرار فلاحي.

  
  
     
  
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