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أريانة : استرجاع 38 هك من الأراضي الدولية الفلاحية

Jeudi 22 Août 2019

Jeudi 22 Août 2019
باب نات - استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة بين أمس الأربعاء 21 أوت 2019 ومنتصف الأسبوع الفارط حوالي 38 هك من الأراضي الدولية الفلاحية التي تمّ الاستيلاء عليها والتصرف فيها بدون وجه حق.

وجرى استرجاع هذه العقارات إثر تنفيذ لقرارات إخلاء صادرة عن والي أريانة بحضور مختلف أجهزة الدّولة وبصورة خاصة السلط الجهوية والمحلية وبالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وممثلي الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية.


وقد تمّت هذه العمليات على النحو التالي :
- تنفيذ لقراري إسقاط حق واخلاء لمقسم فلاحي تبلغ مساحته 07 هك كائن بمنطقة شرفش من معتمدية سيدي ثابت متمثل في أرض بيضاء داخل المنطقة السقوية العمومية محاطة بمصدات رياح من السرول وأعمدة ضغط عالي.

- تنفيذ لقرار إخلاء لعقار دولي فلاحي يمسح 26 هك بنفس المنطقة يتمثل في أرض بيضاء غير مزروعة مقام عليها بنايتين منفصلتين إلى جانب حفر بئر غير مجهزة.

- تنفيذ لقرار إخلاء ضدّ المتصرفين بدون صفة في العقار الدّولي الفلاحي البالغ مساحته 6000 م2 والكائن بجبل عمار من معتمدية سيدي ثابت والمتمثل في أرض بيضاء جبلية بها بعض أصول زيتون غير منتج.

وقد تحوزت الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة بالعقارات المستردّة للتعهد بها إلى حين إعادة توظيفها في الدّورة الاقتصادية في أقرب الآجال بحسب التراتيب القانونية الجاري بها العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الإدارة الجهوية قد تمكنت إلى حدّ الآن من استرداد حوالي 256 هك من الأراضي الدّولية المستولى عليها بشكل مخالف للقانون في ولاية أريانة وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع.

  
  
     
  
cadre-2202cd0d0c101ebd81aa781b882a1bbd-2019-08-22 11:29:42






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