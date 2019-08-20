سيدي بوزيد: اهالي معتمدية السوق يعبرون عن تذمرهم من الاضطرابات المتواصلة في التزود بمياه الشرب

Mardi 20 Août 2019
وات - عبر عدد من اهالي معتمدية السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد، وتحديدا مناطق غريويس والقصيرة وسقدال، عن تذمرهم من الاضطرابات المسجلة في التزود بالماء الصالح للشراب منذ اكثر من ثلاثة اشهر.
واشاروا في تصريحات ل(وات) الى ان اكثر من 600 عائلة، أي حوالي 3 الاف ساكن و4 مدارس ابتدائية ومركزان للصحة الاساسية يعانون من نقص مياه الشرب بسبب سوء تصرف هيئة المجمع المائي ب "غريويس 1" وكثرة سرقات المياه والربط العشوائي واستعماله في الري.
وبين عدد منهم ان المياه لم تصل اليهم منذ عدة اشهر وتسجل اضطرابات متكررة في العديد من المناطق الاخرى، وفي المقابل يتم تزويد مناطق اخرى من نفس الخزان بصورة عادية دون ان تتخذ هيئة المجمع اية حلول للتوزيع العادل للماء بين المشتركين، وطالبوا المسؤولين الجهويين بالتدخل السريع لحل هذا الاشكال وعدم الاكتفاء بالصمت والحلول المؤقتة.
وبينت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد انها برمجت 5 مشاريع جديدة لتهذيب شبكات المجامع المائية بكلفة جملية قدرت ب6ر13 مليون دينار، لفائدة 21706 منتفعين من ضمنها مجمع غريويس الذي تقدر كلفته ب65ر1 مليون دينار ومن المنتظر ان يستفيد منه 1800 ساكن وهو حاليا في مرحلة طلب العروض.
واشاروا في تصريحات ل(وات) الى ان اكثر من 600 عائلة، أي حوالي 3 الاف ساكن و4 مدارس ابتدائية ومركزان للصحة الاساسية يعانون من نقص مياه الشرب بسبب سوء تصرف هيئة المجمع المائي ب "غريويس 1" وكثرة سرقات المياه والربط العشوائي واستعماله في الري.
وبين عدد منهم ان المياه لم تصل اليهم منذ عدة اشهر وتسجل اضطرابات متكررة في العديد من المناطق الاخرى، وفي المقابل يتم تزويد مناطق اخرى من نفس الخزان بصورة عادية دون ان تتخذ هيئة المجمع اية حلول للتوزيع العادل للماء بين المشتركين، وطالبوا المسؤولين الجهويين بالتدخل السريع لحل هذا الاشكال وعدم الاكتفاء بالصمت والحلول المؤقتة.
وبينت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد انها برمجت 5 مشاريع جديدة لتهذيب شبكات المجامع المائية بكلفة جملية قدرت ب6ر13 مليون دينار، لفائدة 21706 منتفعين من ضمنها مجمع غريويس الذي تقدر كلفته ب65ر1 مليون دينار ومن المنتظر ان يستفيد منه 1800 ساكن وهو حاليا في مرحلة طلب العروض.
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Par:lechef ( )
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