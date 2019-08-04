تطاوين: ليلة النجوم واختتام المدرسة الصيفية لعلوم الفلك أبرز أنشطة قرية العلوم بالجهة

Dimanche 04 Août 2019
وات - عاش زوار ومحبي علم الفلك في تطاوين ليلة السبت الأحد 3 أوت الجاري، أجواء متميزة وسهرة متنوعة أثثتها فقرات ترفيهية وأخرى تعليمية، وذلك بمناسبة ليلة النجوم التي دأبت على تنظيمها قرية العلوم في الجهة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة.
وتضمن برنامج هذه السهرة، تنشيط جملة من الورشات العلمية تخللتها مداخلة للأستاذ بمعهد فيزياء الارض بباريس منصف غرابي حول "نيازك تطاوين"، الى جانب مشاهدة القمر وكوكبي المشتري وزحل عبر التلسكوب.
وتضمن برنامج السهرة كذلك فقرة الرسم بالرمال في ظل القمرية وتجلية فنية من إعداد وتقديم مركز الفنون الدرامية والركحية بالجهة، الى جانب عرض لفرقة الجاز والبلوز .
وكانت قرية العلوم بتطاوين نظمت يومي 1 و2 أوت الجاري، المدرسة الصيفية بمشاركة عدد من الأطفال المولعين بمختلف العلوم ولا سيما ذات العلاقة بالفلك.
وقد شارك الأطفال في هذه المدرسة على مدى يومين في ورشات علمية تلبي انتظاراتهم وتفسح لهم فرص الخلق والإبداع واستكشاف الفضاء عبر ورشات متخصصة وعبر مبسطين يتقدمهم مدير القرية جمال الجريء، يسّروا عليهم فهم حركة الكواكب والمجرات بالليل والنهار.
وقد شجع معلوم التسجيل المحدد بعشرة دنانير، العديد من الأطفال على المشاركة المكثفة في هذا النشاط رغم ضيق الفضاء ومحدودية الامكانات.
وتضمن برنامج هذه السهرة، تنشيط جملة من الورشات العلمية تخللتها مداخلة للأستاذ بمعهد فيزياء الارض بباريس منصف غرابي حول "نيازك تطاوين"، الى جانب مشاهدة القمر وكوكبي المشتري وزحل عبر التلسكوب.
وتضمن برنامج السهرة كذلك فقرة الرسم بالرمال في ظل القمرية وتجلية فنية من إعداد وتقديم مركز الفنون الدرامية والركحية بالجهة، الى جانب عرض لفرقة الجاز والبلوز .
وكانت قرية العلوم بتطاوين نظمت يومي 1 و2 أوت الجاري، المدرسة الصيفية بمشاركة عدد من الأطفال المولعين بمختلف العلوم ولا سيما ذات العلاقة بالفلك.
وقد شارك الأطفال في هذه المدرسة على مدى يومين في ورشات علمية تلبي انتظاراتهم وتفسح لهم فرص الخلق والإبداع واستكشاف الفضاء عبر ورشات متخصصة وعبر مبسطين يتقدمهم مدير القرية جمال الجريء، يسّروا عليهم فهم حركة الكواكب والمجرات بالليل والنهار.
وقد شجع معلوم التسجيل المحدد بعشرة دنانير، العديد من الأطفال على المشاركة المكثفة في هذا النشاط رغم ضيق الفضاء ومحدودية الامكانات.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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