Tunisie : La dépouille de Caïd Essebsi transférée vers son domicile

Vendredi 26 Juillet 2019



Tunis/Yosra Ouannes - La dpouille du prsident tunisien dfunt, Bji Cad Essebsi, a t transfre, vendredi de l'hpital militaire de Tunis vers son domicile avant d'tre inhum samedi au cimetire d'al-Jallez.L'arme tunisienne a escort le cortge funbre en dployant des mesures scuritaires intensives. Des barrires ont t dresses dans le primtre de l'hpital, tandis que des centaines de citoyens se sont rassembls pour rendre hommage au prsident dfunt.Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, avait annonc, jeudi, que des obsques nationales grandioses" seront organises samedi pour rendre hommage la mmoire du prsident Cad Essebsi en prsence de plusieurs chefs d'Etat et de dlgations trangres, vue la grande notorit dont bnficie le prsident dfunt auprs de nombreux pays, en particulier en Europe et dans le Golfe arabe".Le prsident tunisien, Bji Cad Essebsi, a rendu l'me jeudi matin un ge de prs de 93 ans, la suite d'un malaise qui a ncessit son transfert l'hpital militaire.Des prsidents, des chefs d'tats et des hauts responsables arabes et trangers ont prsent leurs condolances aprs le dcs du prsident Bji Cad Essebsi.Le ministre tunisien des affaires trangres, Khemaies Jhinaoui, a reu plusieurs appels tlphoniques manant de plusieurs de ses homologues, de reprsentants dorganisations rgionales et internationales et de membres du corps diplomatique accrdits Tunis.Selon la Prsidence de la Rpublique, ils y ont exprim leurs sincres condolances et leurs sentiments de compassion au peuple et au gouvernement tunisiens la suite du dcs du prsident Bji Cad Essebsi, premier prsident dmocratiquement lu en Tunisie.Ils ont salu sa russite diriger le pays en cette phase dlicate de son histoire et dfendre les valeurs de la Rpublique, rendant hommage sa politique "consensuelle".Le prsident du Parlement, Mohammed Ennaceur, avait prt serment devant les membres du bureau de l'Assemble des Reprsentants du peuple (ARP) pour son investiture la prsidence de la Rpublique par intrim suite au dcs jeudi du prsident Bji Cad Essebsi.